Esnaf destek ödemesi ne zaman başlayacak? Kafeler, restoranlar, lokantalar ne kadar destek ödemesi alacak? Kafe ve restoranlar açılacak mı?

Pandemi döneminde getirilen kısıtlar sonrası en çok etkilenen yeme-içme sektörü oldu. Vatandaşları sevindiren haber Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyuruldu. Esnaf destek ödemesi ne zaman başlayacak? Kafeler, restoranlar, lokantalar ne kadar destek ödemesi alacak? Kafe ve restoranlar açılacak mı?

ESNAF DESTEK ÖDEMESİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Vatandaşların merakla beklediği restoran, kafe ve lokanta gibi yeme-içme sektörünü etkileyecek destek ödemesi ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu.Korona salgınından en çok zarar gören sektörler arasında yer alan yeme - içme sektörüne destek verileceğini ifade eden Erdoğan, "Lokanta, restoran ve kafe gibi sektörlerde alınan tedbirler nedeniyle faaliyetleri kısıtlanan ve 2019 cirosu 3 milyon lira ve altı olan gerçek usulde vergilendirilen ticari işletmelere destek ödemesi yapacağız. Cirosu 2020'de yüzde 50 ve daha fazla azalan işletmelere 2 bin liradan az, 40 bin liradan fazla olmamak üzere ciro kaybının yüzde 3'ü kadar ödeme yapacağız" dedi.

KAFELER, RESTORANLAR AÇILACAK MI?

Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Başkanı Ramazan Bingöl, ise şunları söyledi: "Desteği sektör olarak olumlu karşılıyoruz. Orta ve alttaki esnaf için de çok önemli bir destek olacak. Bu desteği yanı sıra HES koduyla açılma talebimiz var. TSE ile de restoranlarda sağlıklı ortamların geliştirilmesi, hijyen koşullarının sağlanması ve enfeksiyon kontrol önlemlerinin uygulanmasına yönelik iş birliğimiz var." Hijyen kurallarına uymayan yeme - içme işletmelerine yönelik bir komisyon kurulmasını da talep ettiklerini söyleyen Bingöl, Bilim Kurulu'yla restoran ve kafelerdeki standartları da belirlemek istediklerini sözlerine ekledi.

Dün toplanan Bilim Kurulu toplantısı kısıtlanmaların devam edeceğini dile getirdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca; "Alınan tedbirlerle vaka sayısında yüzde 80'e varan hızlı bir düşüş sağlandı. Ancak bütün çabalarımıza rağmen bu düşüş yavaşladı. 5.000-7.000 arasında dalgalanan günlük vaka sayıları görülmeye devam etmektedir. Dünyada da artan risk durumu göz önüne alındığında tedbirlere sıkı sıkıya uymaya devam etmemiz gerektiği ortadadır. Tedbirlerdeki kontrolsüz gevşemeler bir sonrakini daha zor atlatabileceğimiz dalgalanmalara yol açabilir. Tedbir ve temkini elden bırakmamamız gerekiyor. Salgının dünyadaki birinci yılını tamamladığı günlerde salgına karşı umutla beklediğimiz mücadele gücü olan aşı uygulanabilir hale geldi. 30 Aralık'ta ülkemize gelen ilk parti olan 3 milyon doz aşının gerekli kontrollerinin tamamlanması ile 13 Ocak günü "Acil Kullanım Onayı" verilerek yaygın aşılama dönemini başlatmış olduk. Sayın Cumhurbaşkanımız aşı kampanyasını başlatmak için bizzat Ankara Şehir Hastanemize gelerek ilk doz aşısını yaptırdı. Kendilerine hem tüm vatandaşlarımızın aşılanması adına yaptığımız çalışmalara verdiği destek hem de bu konuda da gösterdiği önderlik için minnettarız. Bilim Kurulumuzun önerileri ile hazırlanan aşı programına göre öncelikle sağlık çalışanlarının aşılanması tamamlandı. Sağlık çalışanlarımızın aşılanması savaşa hazırlanan askerlerimizin silahlanması ile eşdeğerdir. Mücadelenin en ön safında bulunan neferlerimiz daha güvenli bir alana yaklaşmışlardır. Sağlık çalışanlarımızı takiben engelli, yaşlı bakım evleri ile huzurevlerinde yaşayan vatandaşlarımızın yerlerinde aşılamaları tamamlandı. Koruma sorumluluğu üzerimizde en çok bulunan bu grup öncelikle aşılanmış oldu. Kademeli olarak 90 yaş ve 85 yaş üzeri vatandaşlarımız evlerinde aşı oldular. İleri yaşları nedeniyle evlerinde aşı uygulamasına gittiğimiz vatandaşlar ile aynı hanede yaşayan 65 yaş üstü vatandaşlarımız varsa onların da aşı uygulamaları evlerinde gerçekleştirildi." ifadelerine yer verdi.