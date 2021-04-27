ESL Türkiye 6. hafta 1. gün maçları tamamlandı!

Kıyasıya rekabetin yaşandığı INTEL ESL Türkiye CS: GO Şampiyonası 6. hafta 1. gün maçlarını sizler için derledik.

Her sene CS: GO severleri ekranlara kitleyen ESL Türkiye 6. hafta 1. gün maçları tamamlandı. Biz de sizler için bu derledik.

Günün ilk maçı 20.00'de başlayan Çamlıca Espor - XFlow Esports arasında gerçekleşti. Kıyasıya mücadelenin ortaya konulduğu bu maçta takımlar 1-1′lik sonuçla yetindi. Karşılaşmanın ilk maçı Nuke haritasında oynandı ve sona yaklaşıldıkça gerilim bir o kadar da arttı. Maçın sonucunda 31-29'luk skorla Çamlıca Espor seride 1-0 öne geçti. Serinin ikinci maçı ise Train haritasında oynandı. Bu karşılaşma geçen harita gibi uzun sürmedi ve 16-11 XFlow Esports lehine sonuçlandı. Böylece iki takım arasındaki maç 1-1'lik skorla bitti.

Günün ikinci karşılaşması ise ilk maçın hemen ardından oynanan Şahangiller Espor - Team Spartan arasında gerçekleşti. İki maçta da seyir zevki yüksek anlar yaşandı. İlk haritayı Şahangiller Espor 16-2'lik skorla kolayca sonlandırdı. Ancak ikinci maça geçildiğinde benzer skorlara şahit olunmadı. İkinci maç Overpass haritasında oynandı ve bu maçta kıyasıya bir rekabet yaşandı. Ancak yine de maçı Şahangiller Espor 16-14 kazanarak günü 2/2 yaparak kapattı ve 2-0'lık sonuçla günü bitirdi.

Böylelikle ESL Türkiye 6. hafta 1. gün maçları burada son buldu. Haftanın diğer karşılaşmaları ise 28 Nisan Çarşamba (yarın) oynanacak. Maçlar ve saatleri ise şu şekilde:

HAXR. Esports - Sangal Esports (20.00)

fastPay Wildcats - MAGNEW (22.00)

Çarşamba günü görüşmek üzere kendinize iyi bakın!

Kaynak: Playerbros