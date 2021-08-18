ESL Pro Lig Sezon 14 başladı!

ESL tarafından her yıl düzenlenen Counter Strike: Global Offensive ligi ESL Pro Lig Sezon 14'te ilk gün maçları tamamlandı.

CS:GO arenasının en büyük organizasyonlarından olan ESL Pro Lig'in 14. sezonu başladı. Avrupa'nın birbirinden güçlü 24 takımı 750 bin dolarlık ödül havuzundan yararlanmak için, lig maratonu boyunca rakipleriyle kıyasıya bir rekabete girecek ve bu ligden şampiyon olarak ayrılmaya çalışacak.

ESL Pro Lig Sezon 14'te, takımlar 6'lı olarak 4 gruba ayrılmış durumda. 16 Ağustos'ta başlayan lig 12 Eylül'de tamamlanacak. Grup karşılaşmaları 3, Playoff karşılaşmaları ise 5 maçlık seri formatında oynanacak.

A grubunda; Heroic, Vitality, Astralis, ENCE, Spirit, Bad News Bears.

Heroic, Vitality, Astralis, ENCE, Spirit, Bad News Bears. B grubunda; G2 Esports, Virtus.pro, Complexity, OG, forZe, Sinners.

G2 Esports, Virtus.pro, Complexity, OG, forZe, Sinners. C grubunda; Natus Vincere, FaZe, BIG, mousesports, Evil Geniuses, fnatic.

Natus Vincere, FaZe, BIG, mousesports, Evil Geniuses, fnatic. D grubunda; NiP, Liquid, TeamOne, Entropiq, Gambit ve FURIA yer alıyor.

ESL PRO LIG SEZON 14 İLK GÜN SONUÇLARI