ESL Pro Lig Sezon 14 başladı!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ESL Pro Lig Sezon 14 başladı!

ESL Pro Lig Sezon 14 başladı!
Haberler.com / Talha Eker - Haberler | Gamegar

ESL tarafından her yıl düzenlenen Counter Strike: Global Offensive ligi ESL Pro Lig Sezon 14'te ilk gün maçları tamamlandı.

CS:GO arenasının en büyük organizasyonlarından olan ESL Pro Lig'in 14. sezonu başladı. Avrupa'nın birbirinden güçlü 24 takımı 750 bin dolarlık ödül havuzundan yararlanmak için, lig maratonu boyunca rakipleriyle kıyasıya bir rekabete girecek ve bu ligden şampiyon olarak ayrılmaya çalışacak.

ESL Pro Lig Sezon 14'te, takımlar 6'lı olarak 4 gruba ayrılmış durumda. 16 Ağustos'ta başlayan lig 12 Eylül'de tamamlanacak. Grup karşılaşmaları 3, Playoff karşılaşmaları ise 5 maçlık seri formatında oynanacak.

  • A grubunda; Heroic, Vitality, Astralis, ENCE, Spirit, Bad News Bears.
  • B grubunda; G2 Esports, Virtus.pro, Complexity, OG, forZe, Sinners.
  • C grubunda; Natus Vincere, FaZe, BIG, mousesports, Evil Geniuses, fnatic.
  • D grubunda; NiP, Liquid, TeamOne, Entropiq, Gambit ve FURIA yer alıyor.

ESL PRO LIG SEZON 14 İLK GÜN SONUÇLARI

  • Astralis 2-1 Spirit(Dust2: 11-16, Inferno: 16-6, Ancient: 16-7)
  • Vitality 2-0 ENCE (Mirage: 16-14, Overpass: 16-8)
  • Heroic 2-0 Bad News Bears (Mirage: 16-1, Nuke: 16-4)
Gündem Editörü - Talha Eker
Talha Eker
Gündem Editörü
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Mehmet Şimşek Devlet Bahçeli Zeydan Karalar Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Kibariye Ece Üner Hande Erçel Serdar Ortaç
Spor Ali Koç Mesut Özil Fırat Aydınus Abdullah Avcı Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
ESL Pro Lig Sezon 14 başladı! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.8.2021 09:01:04. #1.15#

title