ESL Dota 2 Koç Kuralında değişikliğe gitti!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ESL Dota 2 Koç Kuralında değişikliğe gitti!

ESL Dota 2 Koç Kuralında değişikliğe gitti!
Playerbros - Haberler | Gamegar

Bu değişiklik takımları alt üst edebilir!

Intel ile birlikte düzenlenen ESL Dota 2 Koç Kuralında değişikliğe gidildiği duyuruldu. ESL Dota2'nin yaptığı bu kural değişikliği "ESL One DPC Eastern Europe Season 2"yi kapsıyor.

ESL Dota 2 Twitter hesabı üzerinden kural değişikliğini şu şekilde açıkladı:

ESL One DPC EEU S2'nin başlangıcında, koçluk ve takım iletişimi ile ilgili diğer oyunlarda koçların oyun sırasında takım iletişimine katılmasına olanak sağlayan kuralı daha iyi takip etmek için değiştirdik. Bu değişikliği yaptıktan sonra, önceki sezondan gelen tüm takımları e-posta yoluyla bilgilendirdik ve eleme yoluyla katılım sağlayan takımlara güncel kural setlerini ilettik. Ancak Valve'a bu değişikliği tam olarak bildirmedik. Bugünden itibaren, bu kural Valve'ın yönlendirmesine göre geri alınacak çünkü yaptığımız bu değişiklik onların koçluk konusundaki görüşleriyle uyuşmuyor. Bu güncelleme önceki sonuçları veya maçları etkilemeyecektir. Yeni kural sistemi aşağıdaki gibidir:

Koç Sınırlamaları

Koçun oyuncularla yalnızca maçın hazırlık aşamasının sonuna kadar iletişim kurmasına izin verilir. Karakter seçim aşaması tamamlandıktan sonra, maç bitene kadar koçun oyuncularla herhangi bir şekilde iletişim kurmasına veya etkileşimde bulunmasına izin verilmez (örneğin, oyuncularla sesli iletişimde bulunmasına izin verilmez).

Karakter seçim aşaması tamamlandıktan sonra, maçın sonuna kadar koçun oyuncuların etrafında bulunmasına izin verilmez.

Sezon ortasında gerçekeşen bu kural değişikliği için takımlardan özür diliyoruz. Ayrıca kural değişikliğinden yararlanan takımların kesinlikle yanlış bir şey yapmadıklarını ve sadece kuralları takip ettiklerini vurgulamak istiyoruz. Bu DPC Sezonu için kesinlikle heyecan verici bir sonucun ne olacağı konusunda ileriye bakarken, topluluğun kalan maçlardan keyif alacağını umuyoruz.

Kaynak: Playerbros

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Erbaş Fuat Oktay Mustafa Şentop Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Özcan Deniz Burak Sergen Caner Cindoruk Uraz Kaygılaroğlu
Spor Arda Turan Fatih Terim Serdar Aziz Nihat Özdemir Mete Kalkavan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: ESL Dota 2 Koç Kuralında değişikliğe gitti! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.5.2021 13:05:39. #1.16#

title