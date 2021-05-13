ESL Dota 2 Koç Kuralında değişikliğe gitti!

Bu değişiklik takımları alt üst edebilir!

Intel ile birlikte düzenlenen ESL Dota 2 Koç Kuralında değişikliğe gidildiği duyuruldu. ESL Dota2'nin yaptığı bu kural değişikliği "ESL One DPC Eastern Europe Season 2"yi kapsıyor.

ESL Dota 2 Twitter hesabı üzerinden kural değişikliğini şu şekilde açıkladı:

ESL One DPC EEU S2'nin başlangıcında, koçluk ve takım iletişimi ile ilgili diğer oyunlarda koçların oyun sırasında takım iletişimine katılmasına olanak sağlayan kuralı daha iyi takip etmek için değiştirdik. Bu değişikliği yaptıktan sonra, önceki sezondan gelen tüm takımları e-posta yoluyla bilgilendirdik ve eleme yoluyla katılım sağlayan takımlara güncel kural setlerini ilettik. Ancak Valve'a bu değişikliği tam olarak bildirmedik. Bugünden itibaren, bu kural Valve'ın yönlendirmesine göre geri alınacak çünkü yaptığımız bu değişiklik onların koçluk konusundaki görüşleriyle uyuşmuyor. Bu güncelleme önceki sonuçları veya maçları etkilemeyecektir. Yeni kural sistemi aşağıdaki gibidir:

Koç Sınırlamaları

Koçun oyuncularla yalnızca maçın hazırlık aşamasının sonuna kadar iletişim kurmasına izin verilir. Karakter seçim aşaması tamamlandıktan sonra, maç bitene kadar koçun oyuncularla herhangi bir şekilde iletişim kurmasına veya etkileşimde bulunmasına izin verilmez (örneğin, oyuncularla sesli iletişimde bulunmasına izin verilmez).

Karakter seçim aşaması tamamlandıktan sonra, maçın sonuna kadar koçun oyuncuların etrafında bulunmasına izin verilmez.

Sezon ortasında gerçekeşen bu kural değişikliği için takımlardan özür diliyoruz. Ayrıca kural değişikliğinden yararlanan takımların kesinlikle yanlış bir şey yapmadıklarını ve sadece kuralları takip ettiklerini vurgulamak istiyoruz. Bu DPC Sezonu için kesinlikle heyecan verici bir sonucun ne olacağı konusunda ileriye bakarken, topluluğun kalan maçlardan keyif alacağını umuyoruz.

Kaynak: Playerbros