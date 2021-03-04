Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı yayımlandı mı? EDHO 185. bölüm fragmanı yayınlandı mı? EDHO yeni bölüm neler olacak?

ATV'nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? EDHO 185. bölüm fragmanı yayınlandı mı? EDHO 185. bölüm fragmanı çıktı mı, ne zaman yayımlanacak? EDHO yeni bölüm neler olacak? EDHO hakkında merak edilen soruların yanıtlarını sizler için derledik.

Güçlü oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çeken ATV'nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, bu sezonunun da gözdesi olacağının sinyallerini verdi. Başrolünde Oktay Kaynarca'nın bir mafya liderini canlandırdığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi, televizyon macerasına kaldığı yerden devam ediyor. İşte Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı yayımlandı mı? sorusunun yanıtı...

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 185. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYIMLANDI MI?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 185. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

EDHO SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ailesini bir arada tutmaya çalışan İlyas Çakırbeyli, bir yandan da Alpaslan'a yapılan operasyonda kimin hainlik yaptığın öğrenmeye çalışır. Akrabası Façalılar'la hasım olan İdris Reis'le gemileri yakan İlyas Çakırbeyli, İdris'in kardeşi Demir'in arkasındaki adamı ortaya çıkarmak için uğraşır.

Geçirdiği zorlu ameliyatın ardından tekerlekli sandalyeye mahkum kalan Alpaslan'ın ise tek dayanağı rahmetli eşinin emaneti kızı Zeyno olur. Tekin ve Kubilay'ı amcası İlyas Çakırbeyli'nin yanına gönderen Alpaslan, en büyük mücadelesini de kendi içinde verir.