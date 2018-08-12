Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Kadrosundan Çıkarılan Deniz Çakır'a Oktay Kaynarca'dan Destek Geldi

Dizinin yapımcısı Raci Şaşmaz'ın özel hayatındaki çalkantılarıyla gündeme gelen Deniz Çakır'ı dizinin kadrosundan çıkarmıştı. Dizide Deniz Çakır şoku atlatılamazken bir ayrılık daha geldi. Olgun Şimşek'in dizinin yeni sezonda izleyici karşısına çıkmayacağını, dizinin senaristi Bahadır Özdener, sosyal medya hesabından duyurmuştu.

DENİZ ÇAKIR SOSYAL MEDYA HESABINDAN HABERİ DOĞRULADI

Çıkan haberler sonrasında Deniz Çakır sosyal medya hesabından açıklama yaptı. "Üç sezon boyunca şahane bi macera yaşadık... Ben çok sevdim Meryem'i... Çok şey öğretti bana... Anne olmadan, anneliğin mucizesini tattırdı. Çok ağladı Deniz, Meryem'i hissetmeye çalışırken... Kalbimin Meryem kadar yandığını söyleyebilirim; o olmaya çalışırken... İyi ki de girdi hayatıma.. Şimdi bu maceranın sonuna geldik. Emeğime saygı duyan, bu macerada yol arkadaşım olan herkese bin minnet... Ben duruşumdan taviz vermeden ve omurgalı bir birey olmanın erdemiyle yoluma devam edeceğim. Hep öyle yaptım... "İyi insan" olmak güzel... Yanlış olanın karşısında durmak da... Her zaman sevgi ve umutla."

Dizide Deniz Çakır'ın eşi rolünü canlandıran Oktay Kaynarca'dan mesai arkadaşı için destek paylaşımı geldi.