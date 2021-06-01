EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ DİZİSİNİN OYUNCULARINA SALDIRININ İDDİANAMESİ HAZIRLANDI

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?Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmazö dizisi oyuncuları ile set ekibine kaldıkları otelde hakaretler edip, tehditler savuran ve saklandıkları odaya kapıyı tekmeleyerek girmeye çalışan 8 şüpheli hakkında 2 yıl ile 13 yıl 7 ay 15 gün arasında değişen hapis cezaları istemiyle iddianame hazırlandı.

?Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmazö dizisi oyuncuları ile set ekibine kaldıkları otelde hakaretler edip, tehditler savuran ve saklandıkları odaya kapıyı tekmeleyerek girmeye çalışan 8 şüpheli hakkında 2 yıl ile 13 yıl 7 ay 15 gün arasında değişen hapis cezaları istemiyle iddianame hazırlandı. Oyuncu Oktay Kaynarca'nın da müşteki olarak yer aldığı iddianame, Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, oyuncular Oktay Kaynarca, Berçin Aydoğan, Burçak Çataklı, Gülcan Sarı, Tevfik Erman Kutlu ve Yunus Emre Yıldırımer, şikayetçi olarak yer aldı. Dizi ekibinin çekimler için geçen yıl 29 Kasım günü, Maltepe'de bir otele yerleştikleri anlatıldı. Aynı otelde kalan 8 şüpheliden Şiyar Altosun ve Arif Yıldırım'ın 30 Kasım günü, Berçin Akdoğan, Gülcan Sarı ve Burçak Çataklı'ya 'Burada porno mu çekiyorsunuzö diyerek küfür ettiği, 3 ismin çığlık atarak yardım istedikleri ve bulundukları odanın kapısını kapattıkları kaydedildi. 2 şüphelinin odaya girmek için kapıyı tekmeleyerek açmaya zorladıkları, müştekilerin ise şüphelilerin odaya girmelerini engellediği belirtildi.

DİZİLERDEKİ YAPTIĞINIZ İŞLERİN BİZ DIŞARIDA GERÇEĞİNİ YAPIYORUZ

Tanık beyanlarından dizi oyuncularından Yunus Emre Yıldırımer ve Tevfik Erman Kutlu'nun 2'nci kata çıktıklarında şüphelilerin,?Sizin çekmiş olduğunuz dizilerdeki yaptığınız işlerin biz dışarıda gerçeğini yapıyoruzö dediklerinin ortaya çıktığı ifade edilen iddianamede, ihbar üzerine otele gelen mahalle bekçilerinin, lobi bölümüne indirdikleri şüphelilerin, Oktay Kaynarca, Tevfik Erman Kutlu ve Yunus Emre Yıldırımer'i tehdit ettikleri vurgulandı.

2 ŞÜPHELİYE 13 YIL 7 AY 15'ER GÜN HAPİS TALEBİ

İddianamede şüpheliler Arif Yıldırım ve Şiyar Altosun'un 'Zincirleme şekilde hakaret', 'Birden fazla kişi ile gece vakti konut dokunulmazlığını ihlal etmeye teşebbüs' ve 'Birden fazla kişi ile tehdit' suçlarından 4 yıl 1 ay 22'şer günden 13 yıl 7 ay 15'er güne kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları istendi. Diğer şüpheliler Batuhan Kuvvetliışık, Birkan Boğutar, Onur Destegül, Burak Özcan, Can Cem İyidoğan ve Volkan Çam hakkında da 'Birden fazla kişi ile tehditö suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verilmesi talep edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı