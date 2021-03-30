Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz canlı izle! EDHO ATV canlı izle! EDHO 188.bölüm full HD canlı izle! EDHO canlı izle! EDHO ATV canlı izle!

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EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 187. Bölüm izle yeni bölüm izle

Hızır Çakırbeyli, Tuncay'a ve İshak'a hayatları boyunca unutamayacağı bir ders verir. Ailesini korumaya çalışan Hızır Çakırbeyli, eşi Ceylan Çakırbeyli'nin verdiği kararla zor duruma düşer. Ailenin direği ol dediği eşi Ceylan Çakırbeyli, verdiği sözleri hiçe sayarak istihbaratla birlikte hareket eder. Ceylan Çakırbeyli, Hızır Çakırbeyli'nin sevgisini kaybetme pahasına onu korumaya kararlıdır. Alpaslan ve İlyas Çakırbeyli'nin de ikazlarını yok sayan Ceylan Çakırbeyli, kendi planını uygulamaya başlar.

Oğlu Uğur'u kaybettikten sonra harekete geçen Demir ise abisi İdris'le ters düşme pahasına yapılanı ödetmeye niyetlidir. Bu durumda Behzat'ın en yakınındaki Hakan ise ilk darbeyi alır. Oğlu Yaman Korkmaz'ın ikazlarına rağmen Kimsesiz Doğan'ı karşısına alan Hamdi Korkmaz ilk hamlesini yapar. Hamdi Kormaz'ın beklediği haber ise Seko'dan gelir.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 187. Bölüm izle yeni bölüm izle

Hızır Çakırbeyli, Tuncay'a ve İshak'a hayatları boyunca unutamayacağı bir ders verir. Ailesini korumaya çalışan Hızır Çakırbeyli, eşi Ceylan Çakırbeyli'nin verdiği kararla zor duruma düşer. Ailenin direği ol dediği eşi Ceylan Çakırbeyli, verdiği sözleri hiçe sayarak istihbaratla birlikte hareket eder. Ceylan Çakırbeyli, Hızır Çakırbeyli'nin sevgisini kaybetme pahasına onu korumaya kararlıdır. Alpaslan ve İlyas Çakırbeyli'nin de ikazlarını yok sayan Ceylan Çakırbeyli, kendi planını uygulamaya başlar.

Oğlu Uğur'u kaybettikten sonra harekete geçen Demir ise abisi İdris'le ters düşme pahasına yapılanı ödetmeye niyetlidir. Bu durumda Behzat'ın en yakınındaki Hakan ise ilk darbeyi alır. Oğlu Yaman Korkmaz'ın ikazlarına rağmen Kimsesiz Doğan'ı karşısına alan Hamdi Korkmaz ilk hamlesini yapar. Hamdi Kormaz'ın beklediği haber ise Seko'dan gelir.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ CANLI İZLE (20.00)

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!



EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜM İZLE!



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