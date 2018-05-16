Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a Üç İsim Birden Veda Etti

ATV'nin femonen dizisi 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da sezon finali yaklaştıkça üst üste vedalar yaşanıyor.

HIZIR EKREM'İ ÖLDÜRDÜ

Düşmanları tek tek ortadan kaldıran 'Hızır Çakırbeyli'nin bu defa hedefinde ise ezeli düşmanı 'Ekrem' vardı. Çakırbeyliler futbol takımı oyuncuları kılığına girerek Ekrem'in kaldığı otele girdiler ve ani bir baskında tüm adamlarını öldürdüler. Karşısında Çakırbeyliler'i gören Ekrem büyük bir şok yaşadı. Daha sonra odaya gelen Hızır, kafasından tek kurşunla vurarak Ekrem'i öldürdü. Böylece dizinin önemli isimlerinden olan ünlü oyuncu Mesut Akusta, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a 103'üncü bölümde veda etti.

ARDA TURAN'IN OYUNCU KARDEŞİ DE EDHO'DAN AYRILDI

Futbolcu Arda Turan'ın oyuncu kardeşi Okan Turan, dizide 'Şahin Ağa'nın oğlu 'Reha' karakterini canlandırıyordu. Reha, son bölümde babasına kurulan pusuda öldürüldü. İntikam yemini eden Şahin Ağa, "Canını istiyorum" diyerek final sahnesinde Ünal'a bıçak çekti.

GÖNÜL ÖLDÜ, TİPİ YARALANDI

EDHO'da geçen hafta kurulan pusuda 'Tipi' ve sevgilisi 'Gönül' kurşun yağmuruna tutulmuştu. Türkücü Zara'nın canlandırdığı Gönül diziye ölerek veda etmişti.

Savaş Özdemir'in hayat verdiği Tipi ise saldırıdan yaralı olarak kurtuldu.