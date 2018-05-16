Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a Üç İsim Birden Veda Etti
İlgiyle izlenen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Ekrem, Reha ve Gönül karakterleri diziye veda etti.
ATV'nin femonen dizisi 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da sezon finali yaklaştıkça üst üste vedalar yaşanıyor.
HIZIR EKREM'İ ÖLDÜRDÜ
Düşmanları tek tek ortadan kaldıran 'Hızır Çakırbeyli'nin bu defa hedefinde ise ezeli düşmanı 'Ekrem' vardı. Çakırbeyliler futbol takımı oyuncuları kılığına girerek Ekrem'in kaldığı otele girdiler ve ani bir baskında tüm adamlarını öldürdüler. Karşısında Çakırbeyliler'i gören Ekrem büyük bir şok yaşadı. Daha sonra odaya gelen Hızır, kafasından tek kurşunla vurarak Ekrem'i öldürdü. Böylece dizinin önemli isimlerinden olan ünlü oyuncu Mesut Akusta, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a 103'üncü bölümde veda etti.
ARDA TURAN'IN OYUNCU KARDEŞİ DE EDHO'DAN AYRILDI
Futbolcu Arda Turan'ın oyuncu kardeşi Okan Turan, dizide 'Şahin Ağa'nın oğlu 'Reha' karakterini canlandırıyordu. Reha, son bölümde babasına kurulan pusuda öldürüldü. İntikam yemini eden Şahin Ağa, "Canını istiyorum" diyerek final sahnesinde Ünal'a bıçak çekti.
GÖNÜL ÖLDÜ, TİPİ YARALANDI
EDHO'da geçen hafta kurulan pusuda 'Tipi' ve sevgilisi 'Gönül' kurşun yağmuruna tutulmuştu. Türkücü Zara'nın canlandırdığı Gönül diziye ölerek veda etmişti.
Savaş Özdemir'in hayat verdiği Tipi ise saldırıdan yaralı olarak kurtuldu.
-
Meseleye tarafsız bakabilirsek bu işi hataları olmakla beraber en iyi götüren adalet ve kalkınma partisi hatalarına gelince bi kaçından söz edecek olursak adalet sistemi baştan aşağıya problemli cezalar caydırıcı olmaktan uzak özgürlük her isteyenin istediğini yazması çizmesi değil siyasetle uğraşanlar genel anlamda yapıcı bir dil kullanmaktan uzak sorunlar konuşulup tartışılırken çözümlerde konuşulmalı siyasetle uğraşanların bütün toplumu kucaklama ları gerekir. .Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
-
bu diziyi bitirecekler bence . . . 2 bilmediniz 3 bölümde final yapacaklar . . .Cevap Yaz 1 7 Yayından Kaldır
-
Bu kadar aptalca yorum yapabilecek insan topluluğu ancak, güzel ülkemin cahil insanlarında olabilirdi.Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
-
Ülkemizde siyaset yok. Ülkemizde fanatizm var. Körü körüne bağlanmak inanmak var. Araştırmadan bilmeden etmeden. Ben halkciyim ne Akp ne chp ne mhp . Herkes otursun düşünsün istiyorum. Akp lilerde hayatlarından memnun değil ama sırf siyaset fanatizminden ötürü oy veriyorlar. Yarın öbürgün de vay efendim acım param yok ne yapacam dersiniz. Tarafsız olun. Kişiye partiye bağlamayın. Mantıklı düşünün ve ülkenin halini genel olarak değerlendirin.dolar euro muhabbetıne değinmıyorum yakıta değinmiyorumCevap Yaz 3 5 Yayından Kaldır
-
HİÇ ARDA YA BENZEMİYORCevap Yaz Yayından Kaldır