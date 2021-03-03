Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 184. Bölüm full izle! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 184. Bölümde neler yaşandı?

Her Salı akşamı ekran karşısına geçen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dün akşam 184. Bölümü ile yayındaydı. Haberimizi 184. Bölümü kaçıranlar için derledik. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 184. Bölümde neler yaşandı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 184. Bölüm full izle! İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin 184. bölümü!

Başrollerini Oktay Kaynarca, Sanem Çelik, Ali Sürmeli gibi isimlerin paylaştığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dün akşam 184. Bölümü ile seyircileri ekran başına topladı.184. bölümü kaçıran seyirciler için bu haberimizi derledik. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 184. Bölümde neler yaşandı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 184. Bölüm full izle! İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin 184. bölümü!

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 184. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

İlyas harekete geçiyor

İshak, Hızır Çakırbeyli ve Kimsesiz Doğan'a nefret ettikleri toz üzerinden plan kurar. İshak'ın iftirasıyla cezaevine giren Hızır Çakırbeyli ve Kimsesiz Doğan artık hayatları için mücadele edecektir. Gelecek müdahaleyi bekleyen Hızır Çakırbeyli, ziyaretine gelen ve yokluğunda ailesinin başına geçirdiği İlyas Çakırbeyli'den ihanet eden herkesin yok edilmesini ister. Hızır Çakırbeyli hem içerde hem dışarda İshak'ın bağlı olduğu şebekeyle de mücadelesine devam eder.

Ailesini bir arada tutmaya çalışan İlyas Çakırbeyli, bir yandan da Alpaslan'a yapılan operasyonda kimin hainlik yaptığın öğrenmeye çalışır. Akrabası Façalılar'la hasım olan İdris Reis'le gemileri yakan İlyas Çakırbeyli, İdris'in kardeşi Demir'in arkasındaki adamı ortaya çıkarmak için uğraşır.

Geçirdiği zorlu ameliyatın ardından tekerlekli sandalyeye mahkum kalan Alpaslan'ın ise tek dayanağı rahmetli eşinin emaneti kızı Zeyno olur. Tekin ve Kubilay'ı amcası İlyas Çakırbeyli'nin yanına gönderen Alpaslan, en büyük mücadelesini de kendi içinde verir.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 184. BÖLÜM FULL İZLE!