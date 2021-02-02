Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 182. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz fragmanı izle! EDHO oyuncuları kimler?

EDHO takipçileri yeni bölümün ardından gelecek hafta bölümü fragmanı yayınlandı mı merak etti. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 182. bölüm fragmanı yayınlandı mı? EDHO yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz gelecek bölüm fragmanı yayımlandı mı?

Ekranların sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölümü bugün saat 20:00 'da ATV ekranlarında başlıyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 181. bölüm canlı izle! EDHO ATV canlı yayın izle! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümü ne zaman saat kaçta? Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz her hafta Salı günü saat 20:00 'da ATV ekranlarında yayınlanıyor.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 182. BÖLÜM FRAGMANI ÇIKTI MI?

Bugün yayınlanacak olan 181. bölümün ardından 182. bölüm fragmanı çıkacaktır. Takipte kalabilirsiniz.

EDHO 181. BÖLÜM FRAGMANI İZLE...

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"Bundan sonra dost most tanımam, ezer geçerim!"

Ebru'nun ihanetiyle adeta şok yaşayan Ceylan Çakırbeyli, eşi Hızır Çakırbeyli'nin tüm ikazlarına rağmen Cihan'ı devre dışı bırakır ve Fuat'ı ortaya çıkarmak için hedefe kendisini koyar. Hızır Çakırbeyli, yeğeni Alpaslan yetmiyormuş gibi şimdi de eşi Ceylan'ın hayatı için endişe etmeye başlar. Hızır Çakırbeyli yeni oyunu sevdiklerinin canını kurtarmak için kurar.

Didem'i kaçırma girişiminde başarısız olan Kaya, bedelini canıyla öder. İdris reis oğlu Kaya'yı toprağa vermenin acısını Hızır Çakırbeyli ve Haşmet Façalı'dan çıkarmak ister. Yaman Korkmaz'ın çevirdiği oyuna düşen İdris Reis, eski defterleri açarak memleketten akrabalarını çağırır. Çakırbeyli ailesi tüm çabalarına rağmen yeni bir muhalif edinmiştir. İdris Reis'e, doğru yolu göstermeye çalışan Tufan Reis ise arada kalır. Ortalığı sakinleştirmek için yaptığı her hamlede başarısız olan Hızır Çakırbeyli de artık yeni bir mücadeleye hazırdır.

Yaman Korkmaz, çevirdiği oyunlarına bir yenisini daha ekleyerek Ceylan Çakırbeyli'nin ortadan kaldırdığı Cihan'ın yeğeni Özcan'ı ekler. Özcan'ı Hızır Ali'nin üzerine salan Yaman Korkmaz bir taşla iki kuş vurma niyetindedir. Yaman'ın bu hamlesi Façalılar ve İdris Reis arasındaki rekabeti daha da hareketlendirecektir.

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EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ceylan'dan hayat kurtaran hamle!

Hayriye Çakırbeyli'nin ani kaybı Çakırbeylilerin yanı sıra tüm dostlarını derinden sarsmıştır. Hızır Çakırbeyli yasını tutarken bir yandan da içlerindeki hainin peşine düşer.

Hızır Çakırbeyli annesinin kabrinde vasiyetini yerine getirmek için sabahlarken bir yandan da haini ortaya çıkarmak için kurduğu planı devreye sokar. Eşi Ceylan Çakırbeyli'nin de yardımıyla kendisine kurulan pusudan sağ çıkan Hızır Çakırbeyli, başka bir şokta hainin Ebru çıkmasından yaşar. Ceylan Çakırbeyli'nin her zaman yanında olan Ebru, ailenin ve yeraltı dünyasının bütün sırlarını bağlı olduğu şebekeye bildirmiştir.

Hayriye Çakırbeyli'nin vasiyetiyle Ebru'ya evlenme teklifi eden Behzat Façalı'ya ise sevenleri durumu anlatmak için plan yapar. Ebru'nun hainliğini öğrenen Behzat Façalı, sinirini ise evlerine baskın yapan Kaya'dan alır.

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EDHO OYUNCULARI KİMLER?

Ana karakterler:

Hızır Çakırbeyli (Oktay Kaynarca): Hızır Reis olarak anılmaktadır.

Ceylan Çakırbeyli (Sanem Çelik): Hızır'ın eşidir.

Tufan Tezyürek (Hüseyin Avni Danyal): Hızır'ın dostudur.

Alparslan Çakırbeyli (Yunus Emre Yıldırımer): Hızır'ın yeğenidir.

İlyas Çakırbeyli (Ozan Akbaba): Hızır'ın kardeşidir.

Kimsesiz Doğan (Ali Sürmeli): Hızır'ın ölen abisinin dostudur.

Yardımcı karakterler:

Bahar Sincanlı (Pelin Akil): Celal Sincanlı'nın kızıdır.

Yavuz Sincanlı (Erol Babaoğlu): Celal Sincanlı'nın oğludur. Masanın bir üyesidir.

Yaman Korkmaz (Engin Benli): Çakırbeyliler'in düşmanıdır.

Ömür Çakırbeyli (Ceren Benderlioğlu): İlyas'ın eşidir.

Haşmet Façalı (Turgut Tunçalp): İlyas'ın kayınbiraderi,masanın bir üyesidir.

Behzat Façalı (Emir Benderlioğlu): İlyas'ın kayınbiraderi,masanın bir üyesidir.

Tipi/Murat İspirli (Savaş Özdemir): Masanın bir üyesidir.

Hatice Kalkandere (Sevinç Kıranlı): Hızır ve İlyas'ın teyze kızıdır.

Enişte/Temel Kalkandere (Hakan Karsak): Hızır'ın en güvendiği adamıdır.

Emine Façalı (Sevil Akı Saner): Tipi'nin ablası ve Çakırbeyliler'in dostudur.

Şahin Ağa (Turgay Tanülkü): Hızır'ın en güvendiği dostu ve akıl hocasıdır.

Hızır Ali Çakırbeyli (Yalçın Hafızoğlu): Hızır ve Ceylan'ın oğludur.

Tekin (Tevfik Erman Kutlu):Doğan Baba'nın ve Alparslan'ın adamıdır.

Cihan (Adnan Biricik): Masanın bir üyesidir.

İdris (Ünal Silver): Masanın bir üyesidir.

Hamdi Korkmaz (Muhammed Cangören): Yaman Korkmaz'ın babası ve Korkmazlar'ın lideridir.