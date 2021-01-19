Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 179. bölüm fragmanı! Eşkiya 179. bölüm fragmanı izle! EDHO 179. bölümde neler olacak?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 179. bölüm fragmanı merak ediliyor. Atv ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) yeni bölüm ne zaman için meraklı bekleyiş sürüyor EDHO 179. bölüm fragmanı! 19 Ocak Eşkiya 179. bölüm fragmanı izle! EDHO 179. bölümde neler olacak?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 179. bölüm fragmanı yayınlandı. 2 hafta ara veren dizinin yeni bölüm fragmanı bugün yayınlandı. Yeni bölüm önümüzdeki salı günü ekranlara gelecek. Son bölümün ardından seyirci, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 179. bölüm fragmanını araştırıyor. 19 Ocak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 179. bölümünde flaş detaylar...

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 179. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 179. fragmanı çıktı. Bugün çıkan fragmandan sonra seyirciler Salı gününü merakla beklemeye başladı.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 179. YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE...

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

"Ülkeleri yıkan öyle toplar, tüfekler, silahlar değildir; içindeki hainlerdir!"

İhaneti kaldıramayan Tipi'nin hamlesi masadaki dengeleri yeniden bozar. Alpaslan'ın kararında çoğunluğu yakalayan Yaman Korkmaz, aynı çoğunluğu masa kurallarına uymayan Tipi'nin oylamasında yakalamak ister. Tipi'yi ortadan kaldırmak için İlyas Çakırbeyli'den masayı toplamasını talep eder. Yaman Korkmaz, bir yandan da Babası Hamdi Korkmaz'la birlikte Hızır ve Alpaslan Çakırbeyli'nin ortadan kaldırılması için de plan yapar.

Hızır Çakırbeyli ise dostu Tipi'nin hayatını kurtarmak için mücadele eder. Hızır Çakırbeyli'nin yaptığı planda en büyük sorun ise hayatını kurtarmaya çalıştığı dostu Tipi'dir. Gönül'üne kavuşmak için sabırsızlanan Tipi, Hızır Çakırbeyli'nin işini zora sokar. Çakırbeyli ailesinin yanı sıra Façalı ailesinde de ortalık durulmaz. Emine Façalı, masada kardeşi Tipi'nin oylamasında eller kalkmaması için Haşmet ve Behzat Façalı'yı sıkıştırır.

Hızır Çakırbeyli, Tipi'nin hayatını kurtarmaya çalışırken bir yandan da içlerindeki haini bulmak için plan yapar. Okların Bahar'ı göstermesinden rahatsız olan Hızır Çakırbeyli'nin yine de içine kurt düşer. Haini ortaya çıkarmak için Ceylan Çakırbeyli ile birlikte plan yapan, Hızır Çakırbeyli, adım adım haine yaklaşır. Çakırbeyli ailesi ve dostları ise en büyük darbeyi her sırlarını bilen ve her zaman yanlarında olan Avukat Ebru'dan alacaklardır.

Ceylan Çakırbeyli, çantasındakini sırdaşı Ebru'ya mı yoksa eşini elinden alan Bahar'a mı doğrultacağına henüz karar vermemiştir.

EDHO SON BÖLÜM İZLE...

EDHO OYUNCULARI KİMLER?

Ana karakterler:

Hızır Çakırbeyli (Oktay Kaynarca): Hızır Reis olarak anılmaktadır.

Ceylan Çakırbeyli (Sanem Çelik): Hızır'ın eşidir.

Tufan Tezyürek (Hüseyin Avni Danyal): Hızır'ın dostudur.

Alparslan Çakırbeyli (Yunus Emre Yıldırımer): Hızır'ın yeğenidir.

İlyas Çakırbeyli (Ozan Akbaba): Hızır'ın kardeşidir.

Kimsesiz Doğan (Ali Sürmeli): Hızır'ın ölen abisinin dostudur.

Yardımcı karakterler:

Bahar Sincanlı (Pelin Akil): Celal Sincanlı'nın kızıdır.

Yaman Korkmaz (Engin Benli): Çakırbeyliler'in düşmanıdır.

Hayriye Çakırbeyli (Sabina Toziya): Hızır ve İlyas'ın annesidir.

Ömür Çakırbeyli (Ceren Benderlioğlu): İlyas'ın eşidir.

Haşmet Façalı (Turgut Tunçalp): İlyas'ın kayınbiraderi,masanın bir üyesidir.

Behzat Façalı (Emir Benderlioğlu): İlyas'ın kayınbiraderi,masanın bir üyesidir.

Tipi/Murat İspirli (Savaş Özdemir): Masanın bir üyesidir.

Hatice Kalkandere (Sevinç Kıranlı): Hızır ve İlyas'ın teyze kızıdır.

Enişte/Temel Kalkandere (Hakan Karsak): Hızır'ın en güvendiği adamıdır.

Emine Façalı (Sevil Akı Saner): Tipi'nin ablası ve Çakırbeyliler'in dostudur.

Şahin Ağa (Turgay Tanülkü): Hızır'ın en güvendiği dostu ve akıl hocasıdır.

Hızır Ali Çakırbeyli (Yalçın Hafızoğlu): Hızır ve Ceylan'ın oğludur.

Tekin (Tevfik Erman Kutlu):Doğan Baba'nın ve Alparslan'ın adamıdır.

Cihan (Adnan Biricik): Masanın bir üyesidir.

İdris (Ünal Silver): Masanın bir üyesidir.

Hamdi Korkmaz (Muhammed Cangören): Yaman Korkmaz'ın babası ve Korkmazlar'ın lideridir.