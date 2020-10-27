Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 170. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 169. bölüm izle! EDHO son bölüm izle!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ekranların en çok takip edilen yapımları arasında. Geçtiğimiz aylarda pandemi sebebiyle erken sezon finali yapan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, yeni sezonunun yeni bölümü olan 169. Bölüm fragmanıyla seyirci karşısına çıktı. 170. bölüm fragmanı çıktı mı? 169. bölüm izle!

Güçlü oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çeken ATV'nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, bu sezonunun da gözdesi olacağının sinyallerini verdi. Başrolünde Oktay Kaynarca'nın bir mafya liderini canlandırdığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi, televizyon macerasına kaldığı yerden devam ediyor.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çakırbeyli ailesinde sular durulmaz. Alpaslan'ın başına buyruk verdiği kararlar yetmezmiş gibi Hızır Reis bu kez de kardeşi İlyas yüzünden zor durumda kalmıştır. Hızır Reis, Bahar Sincanlı'yı affetmiştir. İlyas Çakırbeyli, abisini zor bir karar vermek zorunda bırakır. Bahar Sincanlı'nin kalemini eşi Ömür Çakırbeyli'ye rağmen kırmakla yetinmeyen İlyas, abisinden habersiz verdiği kararlara bir yenisi ekler. Korkmazlarla süren mücadelede herkesin sevdiği Şahin Ağa arada kalır. İlyas, Yaman'a ise büyük bir ders verir. Masadan kovulmasına rağmen yaşananları unutamayan Alpaslan'ın, pervasız davranışları devam eder. Herkesten habersiz Yaman Korkmaz'ın gizli mekanına baskın yapan Alpaslan'ın bu kez başı büyük bir belaya girer. Yardımına ise canından çok sevdiği amcası koşar. Hemen her fırsatta hırsızların başı olduğunu iddia eden Yaman Korkmaz'ın ise arkasındaki gücün babası olduğu ortaya çıkar. Çakırbeyliler, Sincanlılar ve Korkmazlar'ın birbirleriyle olan anlaşmazlıkları her geçen gün artarken, bir gelişmede Façalı ailesinde yaşanır. Haşmet Façalı'nın büyük sırrı ortaya çıkar.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜM İZLE...

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Hızır Çakırbeyli, hayatının en büyük sınavını canından çok sevdiği yeğeni Alpaslan'la verir. Başına buyruk yaptığı baskınlar yüzünden yeğenini masadan kovan Hızır Reis, bununla yetinmeyip aileden de kovar. Akıl hocalığını yapan Şahin Ağa'nın yol vermesiyle hayatında yeni bir sayfa açan Alpaslan, aklının yanına bir de bilek gücünü katar. Teyzesi Ceylan Çakırbeyli'yi de karşısına alan Alpaslan, intikam ateşiyle yanarak düşmanlarının karşısına çıkmaya hazırdır. Mafya babalığı yaparak mazlumun, güçsüzün ve düşkünün yanında olmak için Çakırbeyli soyadını geride bırakan Alpaslan'ın önündeki en büyük engel ise Korkmazlardır. Bu uğurda yeni bir ekip kuran Alpaslan'nın büyük silahı ise Kubilay olacaktır. Tüm masaya savaş açan Yaman Korkmaz'ın şimdiki durağı ise Haşmet Façalı olur. Façalı'nın evine giden Yaman Korkmaz, tehditlerini havada savurur. Hızır Reis ise düşmanın sinsi planlarına karşı kendi planlarını devreye sokmaya hazırdır.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR YENİ BÖLÜM CANLI İZLE...

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 170. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Bu akşam 27 Ekim Salı günü oynanacak 169. bölümün ardından 170. bölüm fragmanının yayınlanması bekleniyor.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 169. BÖLÜM FRAGMANI İZLE...

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ OYUNCULARI KİMLER?

Hızır Çakırbeyli (Oktay Kaynarca): Hızır Reis olarak anılmaktadır.

Ceylan Özsoy (Sanem Çelik): Hızır'ın eski sevgilisi.

Tufan Tezyürek (Hüseyin Avni Danyal): Hızır'ın dostu.

Alparslan Çakırbeyli (Yunus Emre Yıldırımer): Hızır'ın yeğeni.

İlyas Çakırbeyli (Ozan Akbaba): Hızır'ın kardeşi.

Fahri (Kenan Çoban): Hızır'ın dostu.

Kimsesiz Doğan (Ali Sürmeli): Hızır'ın dostu.

Hayriye Çakırbeyli (Sabina Toziya): Hızır ve İlyas'ın annesidir.

Ömür Çakırbeyli (Ceren Benderlioğlu): Haşmet ve Behzat'ın kız kardeşi.

Hızır Ali Çakırbeyli (Yalçın Hafızoğlu): Hızır ve Ceylan'ın oğlu.

Emine Façalı (Sevil Akı Saner): Tipi'nin ablası.

Behzat Façalı (Emir Benderlioğlu): İlyas'ın kayınbiraderi.

Haşmet Façalı (Turgut Tunçalp): İlyas'ın kayınbiraderi.

Tipi/Murat İspirli (Savaş Özdemir): Masa'nın bir üyesi.

Rafet Avcı (Şener Savaş): Masa'nın bir üyesi.

Hatice Kalkandere (Sevinç Kıranlı): Hızır ve İlyas'ın teyze kızı.

Enişte/Temel Kalkandere (Hakan Karsak): Hızır'ın en güvendiği adamı.

Şahin Ağa (Turgay Tanülkü): Hızır'ın en güvendiği dostu ve akıl hocasıdır.