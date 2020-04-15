Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 164. bölüm fragmanı yayımlandı! EDHO 163. bölüm izle
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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Dizisi, Dizi, Magazin, Güncel

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 164. bölüm fragmanı yayımlandı! EDHO 163. bölüm izle

EDHO 163. bölüm ile Salı akşamı ATV'de ekrana geldi. Çarkırbeyliler, Nasuh için kusursuz bir plan hazırlasalar da Façalılara yapılan saldırı işleri çığrından çıkarır. Haşmet ise Ömür ve İlyas uğruna intikam yemini etmiştir. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde neler oldu? EDHO 164. bölüm fragmanı ve 163. bölüm haberimizde.

15.04.2020 08:48 | Son Güncelleme: 15.04.2020 08:55

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi son bölümü ile nefesleri kesti. Hızır'ın, masadakilerin bir haritasını çıkararak yola koyulmasıyla tüm şifreler çözülecektir. Fakat 164. yeni bölümde Hızır'ın, beklenemdik şekilde masadan kalkması için planlar hazırdır. Bir yandan yeni düşmanlar ve halihazırdaki düşmanlarla mücadele eden Hızır, masadaki gücünü kaybedecek mi?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz izle...

EDHO 163. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Nasuh'u tuzağa çeken Çakırbeylilerin planı kusursuz işlerken Façalılara yapılan saldırı yakında olan zafere gölge düşürür.Kardeşinin acı çığlıklarına tanık olan Haşmet'in, Ömür ve İlyas ikilisinin en büyük hayalini yok etmek isteyenlerden alacağı intikam hızlı ve acılı olacaktır.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 164. bölüm fragmanı yayımlandı! EDHO 163. bölüm izle

Çakırbeyliler, Ceylan'dan gelen bilgiler doğrultusunda strateji belirlemeye çalışırken, Feyyaz'ın yeni işbirlikçileri daha önce hiç görülmemiş bir taktikle saldırıya geçmeyi hedeflemektedir. Bunun için masayla ilgili araştırmalar yaparak bir şema oluşturmaya çalışırlar. Hızır'ın başında olduğu yapıda kimin hangi gücü temsil ettiğini ortaya çıkararak bir ölüm haritası çizecekler ve vakit kaybetmeden harekete geçeceklerdir. Oluşturdukları kara listenin başlarında yer alan bir ismin acı kaybı ise Kasaplar olarak anılan yeni düşmanın ilk zaferi olacaktır.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 164. bölüm fragmanı yayımlandı! EDHO 163. bölüm izle

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 164. BÖLÜM FRAGMANI

Edho'nun yeni bölüm fragmanında; Hızır her cephede güç gösterisi yapmayı sürdürse de, Tipi ve Feyyaz önderliğinde masadakiler Hızır'ın miyadının dolduğunu, yanlış kararlar aldığını öne sürerek onu indirmeye çalışırlar. Peki, Tipi gerçekten Hızır'a ihanet mi edecek? Hızır, masadan indrildiğini, amaçlarına ulaştılarını söyler ve artık hiçbir şey eskisi gibi değildir. Hızır ve Alparslan masadan kaldırıldı mı? Hızır neyin peşinde?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 164. bölüm fragmanı yayımlandı! EDHO 163. bölüm izle
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 164. bölüm fragmanı yayımlandı! EDHO 163. bölüm izle
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 164. bölüm fragmanı yayımlandı! EDHO 163. bölüm izle
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