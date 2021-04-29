Eskişehirspor eSpor Psikoloji Semineri başladı!

Takımlar yavaş yavaş psikolog desteği de vermeye başladı.

Ülkemizin bilinen spor kulüplerinden biri olan Eskişehirspor eSpor Psikoloji Semineri başladı.

Espor Okuryazarlığı Eğitim Programı "Espor Eğitimi" desteğinde düzenlenen seminer dün Zoom üzerinden gerçekleştirildi. Uzm. Psk. Seyhan Bekir eşliğinde organizasyonun FIFA 21 kadrosuna bu seminer verildi. Toplamda 20 katılımcının bulunduğu seminer büyük bir ilgiyle takip edildi. Organizasyon 25 Nisan'da oyuncuların mental sağlıklarını da koruma amaçlı Seyhan Bekir ile anlaştığını sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımla duyurmuştu.

Geçtiğimiz 6 ayda birçok espor takımı da takım psikologlarını ve diyetisyenlerini duyurmaya başlamıştı. Espor ekosisteminin yıllar içinde bu denli gelişim göstermesi de aslında ne kadar önem verilen bir platform olduğunu kanıtlar nitelikte.

Umuyoruz ki tüm takımlar yavaş yavaş bu tarz uygulamalara destek verirler. Böylelikle oyuncuların performansları kadar mental sağlıkları da biraz da olsun önem görmüş olur.

Kaynak: Playerbros