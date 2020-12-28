Eskişehirli şair Kadir Kaya'ya şiir yazma yarışmasında Ülkü Ocakları'ndan ödül
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Eskişehirli şair Kadir Kaya'ya şiir yazma yarışmasında Ülkü Ocakları'ndan ödül

28.12.2020 11:08 | Son Güncelleme: 28.12.2020 11:13
Eskişehirli şair Kadir Kaya'ya şiir yazma yarışmasında Ülkü Ocakları'ndan ödül

69 yaşında Eskişehirli şair Kadir Kaya, Kütahya Ülkü Ocakları'nın düzenlediği şiir yazma yarışmasında ikinci oldu ve teşekkür belgesi ve hediye çeki ile ödüllendirildi.

69 yaşında Eskişehirli şair Kadir Kaya, Kütahya Ülkü Ocakları'nın düzenlediği şiir yazma yarışmasında ikinci oldu ve teşekkür belgesi ve hediye çeki ile ödüllendirildi.

Eskişehirli şair Kadir Kaya konu, ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Kütahya Ülkü Ocakları'nın; 'Şehit Kadir Altınöz' anısına internet üzerinden düzenlediği şiir yazma yarışmasına gönüllü olarak katıldım. Bu şiir yazma yarışmasına; yurdun her köşesinden şairler internet üzerinden katıldılar. Şiir yazma yarışmanın konusu Kütahya ilinin tanıtımı ile ilgili idi. Bu şiir yazma yarışmasında; Kütahya ilini 24 kıta şiir yazarak tanıttım ve şiir yazma yarışmasına katıldım. Şiir yazma yarışma sonucunda 2'nci oldum. Yarışma sonucu kazandığım teşekkür belgesi ve hediye çeki ödülünü; Kütahya Ülkü Ocağı'ndan bir temsilci, Eskişehir'de evime gelerek bana teşekkür belgesi ve hediye çeki ödülünü takdim etti. Bu şiir yazma yarışmasında aldığım ödülle, Eskişehir ilimizi gururla temsil etmekten mutluluklar duydum. 69 yaşında her konuda şiir yazan şairim. 20 yıldır aralıksız şiir yazıyorum ve şiir yazmaktan haz duyuyorum. Şiir yazma bir sanattır ve yaşı yoktur" dedi. - ESKİŞEHİR

Eskişehirli şair Kadir Kaya'ya şiir yazma yarışmasında Ülkü Ocakları'ndan ödül

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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