Kütahya ve Eskişehir'deki sağanağın akşam saatlerine kadar sürmesi bekleniyor

Kütahya ve Eskişehir çevrelerindeki kuvvetli gök gürültülü sağanağın akşam saatlerine kadar süreceği tahmin ediliyor.

Kütahya ve Eskişehir çevrelerindeki kuvvetli gök gürültülü sağanağın akşam saatlerine kadar süreceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, söz konusu kesimlerdeki yerel düzeyde gök gürültülü sağanak, akşam saatlerine kadar devam edecek.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Çalkaya