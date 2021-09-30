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Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, AA Bursa Bölge Müdürü Erdinç Aksoy'u kabul etti

AA / Deniz Açık - Haberler | Güncel
Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, AA Bursa Bölge Müdürü Erdinç Aksoy'u kabul etti

Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Anadolu Ajansı (AA) Bursa Bölge Müdürü Erdinç Aksoy'u kabul etti.

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Anadolu Ajansı (AA) Bursa Bölge Müdürü Erdinç Aksoy'u kabul etti.

Vali Ayyıldız, kabulünde ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Aksoy da AA'nın çalışmaları ve faaliyetleri hakkında Vali Ayyıldız'a bilgi verdi.

Ziyaret sonunda Vali Ayyıldız ile Aksoy fotoğraf çektirdi.

Daha sonra Aksoy, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar'ı makamında ziyaret etti.

AA / Deniz Açık - Son Dakika Haberleri
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