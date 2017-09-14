Eskişehir Sokakta Eşini Tekmeleyen Kocanın Tahliye İsteği Kabul Edilmedi

Sokakta eşini tekmeleyen kocanın tahliye isteği kabul edilmedi



ESKİŞEHİR'de, ayrı yaşadığı eşi 44 yaşındaki Nesrin Işıklı Tiker'i sokak ortasında başını apartman duvarına vurup yere düşürdükten sonra defalarca tekmeleyerek yaralamaktan tutuklu yargılanan 51 yaşındaki Ayhan Tiker'in tahliye isteği kabul edilmedi.



Mahkeme heyeti sanığın akli dengesinin yerinde olup olmadığının belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na sevkine karar vererek duruşmayı erteledi. Olay 18 Aralık 2016 tarihinde Eskişehir'de meydana geldi. İzmir'de oturan Ayhan Tiker, ayrı yaşadığı eşi Nesrin Işıklı Tiker ile konuşmak için Eskişehir'e gelerek bir kafeteryada buluştu. Konuşma sırasında Tiker çifti arasında tartışma çıktı. Çift, kefetaryadan dışarı çıktıktan sonra sokakta tartışmaya devam etti. Çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilen olayda Ayhan Tiker eşi Nesrin Işıklı Tiker'in başını bir apartmanın duvarına çarptı. Nesrin Işıklı Tiker, çarpmanın etkisiyle yere düştü. Ayhan Tiker yere düşen eşinin başını defalarca tekmeleri. Tiker kendisine engel olmak isteyen vatandaşları da tehdit ederek bir süre yanına yaklaştırmadı. Daha sonra çevredekiler, Ayhan Tiker'i yerde baygın halde yatan eşinin yanından uzaklaştırdı. Ağır yaralanan 2 çocuk annesi Nesrin Işıklı Tiker, ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Ayhan Tiker de olayın ardından polisler tarafından gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Nesrin Işıklı Tiker 3 ay hastanede tedavi gördükten sonra taburcu edildi. Eskişehir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakkında 20 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan tutuklu sanık Ayhan Tiker'in yargılanmasına bugün devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanık Ayhan Tiker'in yanısıra yaraladığı eşi Nesrin Işıklı Tiker ile Eskişehir Barosu Kadın Hakları Komisyonu üyesi avukatlar katıldı.



TAHLİYESİNİ İSTEDİ



İkinci duruşmaya çıkan Ayhan Tiker pişman olduğunu söyleyerek, Olay nedeniyle pişmanım. Eşim kadar ben de olay nedeniyle mağdurum. Aileme bakabilmek için tahliyemi istiyorum dedi. Eskişehir 1'inci Ağır ceza Mahkemesi heyeti sanığın tahliye talebini kabul etmedi. Heyet, sanığı akli dengesinin yerinde olup olmadığının belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na sevkine karar vererek duruşmayı 12 Ekim'e erteledi.



KADIN AVUKATLARIN AÇIKLAMASI



Duruşma sonrası Eskişehir Barosu Kadın Hakları Komisyonu üyeleri adliye binası önünde yaptıkları basın açıklamasında sanığın en ağır cezaya çarptırılmasını istedi. Kadın avukatlar adına konuşan Ceren Kerey şunları söyledi Bizler kadın hakları savunucuları olarak kentimizdeki tüm kadın cinayeti ve cinayete teşebbüs davalarında olduğu gibi bugün de adaletin sağlanması için mücadele yürütmek adına buradayız. Nesrin için adalet istiyoruz. Nesrin'e onlarca kez tekme atan nefretin mahkum olmasını istiyoruz. İstanbul'da şort giydiği için dolmuşta darp edilen Asena Melisa Sağlam, şortlu olduğu için güvenlik görevlisi tarafından Maçka Parkı'ndan çıkarılan genç kadın, Ankara'da apartman komşusu tarafından kendi evinde şort giydiği için apartman yöneticisine şikayet edilen genç kadın aynı şiddet türüne maruz kaldı. Kadınların yaşam alanlarına müdahale ediliyor. Bu müdahale sokakta, dolmuşta, parkta ve hatta kendi evinde yaşanıyor. Kadın erkek eşitliği okulda, evde, sokakta, parkta ve dolmuşta sağlanmazsa Nesrin'ler hiç bitmez. Biz Nesrin'in aylarca hayata tutunan inadıyla eşitlik için, adalet için mücadeleye devam etmeye devam edeceğiz.