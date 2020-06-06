ESKİŞEHİR SİMÜLASYON OYUNUNDA OTOBÜS KULLANAN ONUR, CANLI YAYINLARA TAKIM ELBİSELİ VE EMNİYET...
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

ESKİŞEHİR SİMÜLASYON OYUNUNDA OTOBÜS KULLANAN ONUR, CANLI YAYINLARA TAKIM ELBİSELİ VE EMNİYET...

ESKİŞEHİR'de özel bir şirkette çalışan Onur Koç (29), otobüs şoförü olarak oynadığı simülasyon oyununda vitesli direksiyon seti kullanıp, apoletli kaptan gömleği giyerek emniyet kemeri takıyor.

06.06.2020 08:41 | Son Güncelleme: 06.06.2020 08:49

ESKİŞEHİR'de özel bir şirkette çalışan Onur Koç (29), otobüs şoförü olarak oynadığı simülasyon oyununda vitesli direksiyon seti kullanıp, apoletli kaptan gömleği giyerek emniyet kemeri takıyor. Evinin bir odasını simülasyon oyunu için özel tasarlayan Koç'un otobüs şoförlüğü yaptığı yayınlarını sosyal medyada yaklaşık 30 bin kişi izlerken, simülasyonda giyimiyle dikkat çeken Koç büyük destek görüyor. Gerçek otobüs kullanmayı çok istediğini ifade eden Koç, 'Beni canlı yayınlarda gömlek kravat ve kemerli görünce şaşıranlar var. Kimileri ciddiyetimden dolayı destek veriyor, bazıları da 'kafayı sıyırmış' diye bakıyor. İzleyenler otobüsten yayın yaptığımı düşünerek gerçek sanıyor" dedi.

Eskişehir'de özel bir şirkette çalışan evli Onur Koç, yaklaşık 6 ay önce bilgisayardan simülasyon oyunları oynamaya başladı. Önceleri TIR sürücüsü olarak oyunlar oynayan Koç daha sonra otobüs şoförlüğüne geçiş yaptı. Bilgisayar klavyesinden yönettiği oyunu yeterli görmeyen Onur Koç, yaklaşık 12 bin liraya vitesli direksiyon seti, koltuk ve görsel efektler için yeşil perde (green box) alarak evinin bir odasını özel tasarlayıp sosyal medya üzerinden de canlı yayınlar yapmaya başladı.

TİŞÖRTÜ ÇIKARIP, KAPTAN GÖMLEĞİ GİYDİ

Otobüs şoförlüğü yaptığı oyuna tişörtle çıkan Koç, bir süre sonra apoletli kaptan gömleği bularak kravat takıp sanal oyunu gerçeğe taşıdı. Redeberger takma adıyla yaptığı yayınlara emniyet kemeri takıp, gerçek otobüs anonsları da ekleyen Koç'un sosyal medyadaki izleyenleri kısa süre 30 bin kişiye ulaştı. Kendisine giyiminden dolayı çok destek geldiğini ifade eden Koç, 'Simülasyon oyunları oynamak için önce direksiyon seti almaya karar verdim. Evde kendim oynamaya başladım. Evdeki sistemimde ev verdiği için simülasyon oyunları üzerinden canlı yayınlar yapmaya başladım. Önceleri TIR kullanarak başladım, daha sonra otobüs kullanarak devam ettim. Otobüs kullanmak daha çok hoşuma gitti. Sosyal medya üzerinden yayınlar yapıyordum ama bir süre sonra tişörtle yayın yapmak yerine gidip otobüs sürücüleri gibi giyinmek istedim. Gittim gömlek giydim, kravatımı taktım. Sonra apolet eksik diyerek apoletler edindim. Sosyal sorumluluk olsun diyerek oturduğum koltuğa emniyet kemeri taktım. İnsanlara, izleyenlere teşvik olsun diye çıkma bulduğum emniyet kemerini bağladım. Yayınlarda kemer takıyorum, uyarı anonsları geçiyorum" dedi.

SOSYAL MEDYADAN CANLI YAYINLIYOR

Sosyal medya üzerinden yaptığı yayınlarda izleyenlerin kendisine sohbet kısmından yazarak eşlik ettiği hatta şarkı isteklerini ilettiğini anlatan Koç, 'Sosyal medyadan canlı yayınlar yapıyorum. Otobüs kullanırken müzik çalıp mikrofondan konuşuyorum. İzleyenlerde yazarak bana eşlik ediyorlar. Koronavirüs nedeniyle evlerinde olanları gerçek şehir haritaları üzerinden memleketlerine de götürmüş oluyorum. Bu süreçte Türkiye'de 8 defa tur attım diyebilirim, izleyenlerde bana şehirler konusunda istekte bulunuyor. Simülasyon oyununda Türkiye'den 61 şehrin yolları, otogarları var. Şehir merkezleri bire bir benzemiyor ama yolları çok benziyor. İnsanlarda bunları izleyip yazarak bana katılıyorlar" diye konuştu.

'HAYALİM GERÇEK OTOBÜS KULLANMAK'

Otobüs şoförü olmak hayalinin olmadığını ancak gerçek bir otobüs kullanmayı çok istediğini kaydeden Onur Koç, 'Gerçek otobüs kullanmak gibi bir hayalim var. Uzun yol şoförlüğü için ehliyetim yok ama belli bir süre sonra otogara gidip bir araç kullanmak istiyorum. Beni yayınlarda gömlek kravat ve kemerli görünce şaşıranlar var. Kimileri ciddiyetimden dolayı destek veriyor bazıları da 'kafayı sıyırmış' diye bakıyor. 'Bunalmıyor musun evde bu şekilde" diyenler oluyor. Gömleğimi ben ütülüyorum, yayına başlamadan bir hazırlık yapıyorum. Otobüs sürmek bana çok keyif veriyor" dedi.

'İZLEYENLER GERÇEK SANIYOR'

Sosyal medyada sayfalarında izleyenlerin canlı yayınları bazen gerçek sanıp sorduklarını belirten Koç, 'Geceleri yayın yaparsam, gece karanlığında, gündüz yayın yaparsam gündüz haliyle simülasyonu oynuyorum. İzleyenler yayını gerçek otobüsten yayın yaptığımı düşünerek gerçek sanıyor. Oyun olup olmadığını soruyor. Şimdi direksiyon setini büyütüp otobüs direksiyonu alacağım. Evdeki odamda bu sistemi kurmak bana 12 bin liraya yakın. Çünkü 2 monitör, direksiyon seti, vites, yeşil perde, bilgisayarı baya masraflı oldu benim için ama büyük keyif alıyorum" şeklinde konuştu.

ESKİŞEHİR SİMÜLASYON OYUNUNDA OTOBÜS KULLANAN ONUR, CANLI YAYINLARA TAKIM ELBİSELİ VE EMNİYET...

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Kurulan taziye çadırı ve bir otobüs şoförünün ihmali, bir kentimizde 2. dalga paniği yarattı Haber
Kurulan taziye çadırı ve bir otobüs şoförünün ihmali, bir kentimizde 2. dalga paniği yarattı
İngiltere'de mide ilacı koronavirüs hastalarında iyileşme belirtisi gösterdi Haber
İngiltere'de mide ilacı koronavirüs hastalarında iyileşme belirtisi gösterdi
İki kardeş hobi olarak başladıkları maket gemide ihracatçı oldu Haber
İki kardeş hobi olarak başladıkları maket gemide ihracatçı oldu
Libya'nın BM Daimi Temsilcisi Sunni, zafer ilan etti: Hafter'in macerası resmen sona erdi Haber
Libya'nın BM Daimi Temsilcisi Sunni, zafer ilan etti: Hafter'in macerası resmen sona erdi
Eşini kıskanan ünlü boksör Mike Tyson'ın Donald Trump'ı dövmeye kalktığı ortaya çıktı Haber
Eşini kıskanan ünlü boksör Mike Tyson'ın Donald Trump'ı dövmeye kalktığı ortaya çıktı
Bilim Kurulu'ndan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sokağa çıkma kısıtlamasını kaldırmasına ilk yorum Haber
Bilim Kurulu'ndan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sokağa çıkma kısıtlamasını kaldırmasına ilk yorum
Boğulma tehlikesi geçiren oğlunu kurtaran anne, hayatını kaybetti
Boğulma tehlikesi geçiren oğlunu kurtaran anne, hayatını kaybetti
Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında Bakan Akar'ın talimatıyla inceleme başlatıldı
Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında Bakan Akar'ın talimatıyla inceleme başlatıldı
Çekirge istilalarının temel sebebi iklim değişikliği ve aşırı yağışlar
Çekirge istilalarının temel sebebi iklim değişikliği ve aşırı yağışlar
Ünlü giyim firmasının finans uzmanı 4 milyon TL'lik vurgun yaptı
Ünlü giyim firmasının finans uzmanı 4 milyon TL'lik vurgun yaptı
Fenerbahçe'den çok sert açıklama: Yazıklar olsun Nihat Özdemir
Fenerbahçe'den çok sert açıklama: Yazıklar olsun Nihat Özdemir
Koronavirüs salgını döneminde toplu etkinlikler yasaklanınca 'kaçak' düğünler arttı
Koronavirüs salgını döneminde toplu etkinlikler yasaklanınca "kaçak" düğünler arttı
Altının kilogramı 368 bin liraya geriledi
Altının kilogramı 368 bin liraya geriledi
Kadıköy'de ayağı takılınca otobüsün arka tekerleğinin altında kalan yaya feci şekilde can verdi
Kadıköy'de ayağı takılınca otobüsün arka tekerleğinin altında kalan yaya feci şekilde can verdi
Jorge Jesus, Flamengo ile olan sözleşmesini 1 yıl uzattı
Jorge Jesus, Flamengo ile olan sözleşmesini 1 yıl uzattı
Erzurum'daki kız kaçırma kavgasında 4 yakınını kaybeden kadın, katillerin idamını istedi
Erzurum'daki kız kaçırma kavgasında 4 yakınını kaybeden kadın, katillerin idamını istedi
Koruma zırhını 320 TL'den, sırlı gömlek tılsım muskasını ise 20 TL'den satan sahtekarlar yakalandı
Koruma zırhını 320 TL'den, sırlı gömlek tılsım muskasını ise 20 TL'den satan sahtekarlar yakalandı
Cristiano Ronaldo, 46 milyon euro ile sosyal medya paylaşımlarından en çok kazanan isim oldu
Cristiano Ronaldo, 46 milyon euro ile sosyal medya paylaşımlarından en çok kazanan isim oldu
Üç ton çöp çıkan evin sahibi: Pislik göreceli bir kavram
Üç ton çöp çıkan evin sahibi: Pislik göreceli bir kavram
İngiltere Premier Lig'de 3 haftalık fikstür belli oldu
İngiltere Premier Lig'de 3 haftalık fikstür belli oldu
Erdoğan, sokağa çıkma kısıtlamasının neden alındığını ve hangi sebeple iptal edildiğini 2 maddeyle açıkladı
Erdoğan, sokağa çıkma kısıtlamasının neden alındığını ve hangi sebeple iptal edildiğini 2 maddeyle açıkladı
Erdoğan'a hakaret ettiği için ifadeye çağrılan CHP Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda serbest bırakıldı
Erdoğan'a hakaret ettiği için ifadeye çağrılan CHP Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda serbest bırakıldı
Cuma namazında imam, hutbeyi kaydırağa çıkarak okudu
Cuma namazında imam, hutbeyi kaydırağa çıkarak okudu
Atletico Mineiro, Talisca'yı 6 aylığına kiralamak için teklifte bulundu
Atletico Mineiro, Talisca'yı 6 aylığına kiralamak için teklifte bulundu
2 yıl önce rekor kar eden Tottenham, koronavirüs salgını nedeniyle 175 milyon sterlin kredi çekecek
2 yıl önce rekor kar eden Tottenham, koronavirüs salgını nedeniyle 175 milyon sterlin kredi çekecek
Tekme tokat kavga ettiği kişiyi yere seren Uğur Dündar, o anları anlattı
Tekme tokat kavga ettiği kişiyi yere seren Uğur Dündar, o anları anlattı
Eleştirilerin odağındaki DSÖ'den geç gelen 'açık alanlarda maske kullanılsın' önerisi
Eleştirilerin odağındaki DSÖ'den geç gelen "açık alanlarda maske kullanılsın" önerisi
Oyuncu Tamer Karadağlı, Çocuklar Duymasın defterini kapattı: Benim için bitmiştir
Oyuncu Tamer Karadağlı, Çocuklar Duymasın defterini kapattı: Benim için bitmiştir
İYİ Parti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sokağa çıkma kısıtlamasını iptal etmesine 'Kim Milyoner Olmak İster?' repliğiyle tepki verdi
İYİ Parti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sokağa çıkma kısıtlamasını iptal etmesine "Kim Milyoner Olmak İster?"...
Defne Samyeli, Baran Tınaz ve Deren Talu aşkına onay verdi
Defne Samyeli, Baran Tınaz ve Deren Talu aşkına onay verdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Faik Öztrak Rüştü Zorlu Donald Trump Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Demet Akbağ Hülya Avşar Fatma Girik Seren Serengil
Spor Lionel Messi Nihat Özdemir Ahmet Ağaoğlu Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Kadın Libya Ankara Pütürge
Şu an buradasınız: ESKİŞEHİR SİMÜLASYON OYUNUNDA OTOBÜS KULLANAN ONUR, CANLI YAYINLARA TAKIM ELBİSELİ VE EMNİYET... - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.6.2020 08:50:50. #1.15#
title