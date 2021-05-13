Eskişehir Kadiri Şeyhi Ali Baba'nın Kabri yenilendi
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Eskişehir Kadiri Şeyhi Ali Baba'nın Kabri yenilendi

Eskişehir Kadiri Şeyhi Ali Baba'nın Kabri yenilendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Eskişehir Kadiri Şeyhlerinden, 1980 senesinde vefat eden Şeyh Ali Baba Hazretlerinin, Odunpazarı Mezarlığında bulunan kabri şerifi, yıprandığı için Eskişehir Türbeler Derneği Başkanlığınca, yenilendi.

Eskişehir Kadiri Şeyhlerinden, 1980 senesinde vefat eden Şeyh Ali Baba Hazretlerinin, Odunpazarı Mezarlığında bulunan kabri şerifi, yıprandığı için Eskişehir Türbeler Derneği Başkanlığınca, yenilendi.

Eskişehir Ser türbedarı ve ETÜD Başkanı Mehmet Levent Başerdem, Ali Baba Hazretlerinin büyük bir Allah dostu olduğunu ve himmetinin hala devam ettiğini ifade etti. Başerdem, "Şeyh Edebali Hazretlerinin manevi işaretleriyle, şehrimize gelerek İrşad hayatını Eskişehir'de geçirmiştir. Vefatından sonrada Şeyh Edebali Hazretleri Eskişehir'deki Türbesinin bitişiğine sıralandı ve bu büyük veli zatı, halkımızın ziyaret etmesi yararlı olacaktır. Bu vesile ile de Müslüman aleminin Ramazan Bayramını tebrik ederim" dedi. - ESKİŞEHİR

Eskişehir Kadiri Şeyhi Ali Baba'nın Kabri yenilendi
Eskişehir Kadiri Şeyhi Ali Baba'nın Kabri yenilendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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