Eskişehir İş Konseyi imza töreni gerçekleşti Eskişehir'de oda başkanları, sanayiciler ve iş adamlarının oluşturduğu Eskişehir İş Konseyi'nin imzaları atıldı.

Eskişehir'de oda başkanları, sanayiciler ve iş adamlarının oluşturduğu Eskişehir İş Konseyi'nin imzaları atıldı.



Gerçekleşen imza törenine oda başkanları, sanayiciler ve iş adamları katıldı. TÜLOMSAŞ Müzeisi'nde saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, iş konseyi ile ilgili genel prensipler, konseyin hedefleri ve çalışma prensipleri ile ilgili metinler okundu. Kurulan İş Konseyi ile Eskişehir'i kalkınması ve gelişmesi için çalışılacakken, bireysel fikir ve siyasi görüşler düşünülmeden kamu, sivil toplum ve özel sektör işbirliği ile ekonomik ve siyası gelişmelere yön verebilen faaliyetlerde bulunulacak.



Açılış konuşmasını yapan Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, oluşum için güçlü bir iradenin ortaya konulduğunu belirterek, "Bugün Eskişehirimiz için çok önemli bir gün. Tüm başkanlarımızın fikri ve iradesiyle Eskişehir İş Konseyi'nin kuruluşunun imza töreni için buradayız. Seçilmiş tüm oda başkanları, ve sanayiciler ve iş adamları birlik beraberlik duyguları içinde güçlü bir irade koydular bu oluşum için. Kendilerine teşekkür ediyorum. Bu iş birliğinin Eskişehir'de uzun yıllar güze işler başarılacağına eminim" dedi.



Konuşmaların ardından toplu fotoğraf çekimi ve imza töreni ile toplantı sona erdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA