Eskişehir'in Beyaz Altın'ı Lületaşı nedir? Lületaşı özellikleri nelerdir?
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Eskişehir'in Beyaz Altın'ı Lületaşı nedir? Lületaşı özellikleri nelerdir?

Birçok kültürel mirasa sahip olan Eskişehir, hem ülke genelinde hem de dünya çapında bilinen lületaşı ile adını duyuruyor. Usta çırak ilişkisi ile bugüne kadar gelen lületaşının geçmişi çok eskilere dayanıyor.

Eskişehir'in Beyaz Altın'ı Lületaşı nedir? Lületaşı özellikleri nelerdir?
20.06.2020 09:41 | Son Güncelleme: 20.06.2020 09:51

İLK OLARAK YENİÇERİLER ADINI DUYURDU

Lületaşı silisyum ve magnezyumdan oluşur.Taşın içeriğindeki mineraller homojenik olarak dağılmış değildir. Belirli noktalarda yoğunlaşma ve düzensizlik gösterir. Lületaşının varlığı ilk olarak Viyana kuşatmasında yeniçeriler tarafından Avusturyalılara tanıtılarak ortaya koyulmuştur.

Eskişehir'in Beyaz Altını Lületaşı nedir? Lületaşı özellikleri nelerdir?

DİĞER ADI ESKİŞEHİR TAŞI

Yerkabuğunun yaklaşık 300 metre altında olan lületaşı, ince gözenekli ve hafif bir yapıdadır.Genel rengi beyaz ve beyazın tonlarıdır.Birçok adı olan lületaşı, Eskişehir taşı olarak da bilinir.

Eskişehir'in Beyaz Altını Lületaşı nedir? Lületaşı özellikleri nelerdir?

BEYAZ ALTIN

Anadolu'daki lületaşı rezervinin hemen hemen tamamı Eskişehir'den çıkartılır. Beyaz altın olarak da bilinen bu taş, Deniz köpüğü olarak da adlandırılıyor. Eskişehir, Sepetçi köyünde yaklaşık 400 adet lüle taşı madeni bulunuyor. Merdiven ve halatlar vasıtasıyla yürütülen kazı işlemeleri zorlu süreçleri barındırmaktadır.

Eskişehir'in Beyaz Altını Lületaşı nedir? Lületaşı özellikleri nelerdir?

KOLAY BİÇİMLENİYOR

Yapısal özellikleri itibariyle kolay biçimlenen lületaşı, dekoratif süs eşyaları olarak tasarlanmaktadır. El işçiliğinin ön planda olduğu bu süreçte, anahtarlık, biblo, bileklik, tespih, broş ve benzeri eşyalar yapılıyor.

Eskişehir'in Beyaz Altını Lületaşı nedir? Lületaşı özellikleri nelerdir?

LÜLETAŞI VE PİPO

Lületaşının en sık yapıldığı tasarım belki de pipodur. Dünyada da lületaşı pipo tasarımları ile tanınmaktadır. Her na kadar tespih tasarımlarını sıkça görsek de el işçiliğindeki ustalık ve özgünlük itibariyle pipo daha ön plana çıkmaktadır. Eskişehir'de üretilen pipolar tüm dünyada ilgi görmektedir.

Eskişehir'in Beyaz Altını Lületaşı nedir? Lületaşı özellikleri nelerdir?

ALİ OSMAN DENİZKÖPÜĞÜ

Lületaşının kralı olarak bilinen Ali Osman Denizköpüğü, 1920'li yıllarda çalışmalarına başlamış.Günümüzde pipo ustası denince ilk akla gelen isim olan Ali Osman Denizköpüğü, birçok usta yetiştirmiştir.

Eskişehir'in Beyaz Altını Lületaşı nedir? Lületaşı özellikleri nelerdir?

SAĞLIĞA FAYDALI

İnsan sağlığına da pek çok faydası olan lületaşı,ruhsal ve fiziksel yönden insana kuvvet vermektedir. Pozitif düşünceye etkisi olan lületaşı, bağışıklık sistemi, eklem ağrıları, alzheimer gibi rahatsızlıklar üzerinde de olumluetkiye sahiptir.

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