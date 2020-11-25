Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü kadınlara KADES uygulamasını tanıttı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü kadınlara KADES uygulamasını tanıttı

25.11.2020 13:01 | Son Güncelleme: 25.11.2020 13:01
Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü kadınlara KADES uygulamasını tanıttı

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü, aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında hayata geçirilen Kadın Acil Destek İhbar Sistemi (KADES) uygulamasının tanıtımını yaptı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü, aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında hayata geçirilen Kadın Acil Destek İhbar Sistemi (KADES) uygulamasının tanıtımını yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Şube ve Asayiş Şube Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, 25 Kasım "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" dolayısıyla Arifiye Mahallesi İkieylül Caddesi'nde stand açtı.

Görevli kadın polis memurları hazırlanan uyarıcı broşürlerin dağıtımını yaptı. Kadın haklarının korunması, koruyucu ve önleyici tedbir kararları, toplumsal farkındalığın artırılması ve şiddet mağduru kadınların acil durumlarda kullanması amacıyla geliştirilen uygulamayla ilgili bilgilendirme bulundu.

Eskişehir Vali Yardımcısı Alper Balcı, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy ile diğer ilgililer standı ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

İlgili Haberler

Son dakika haber | Emniyet kadınlara KADES uygulamasını tanıttı
Son dakika haber | Emniyet kadınlara KADES uygulamasını tanıttı
İstanbul Jandarması kadınlara 'KADES' uygulamasını tanıttı
İstanbul Jandarması kadınlara "KADES" uygulamasını tanıttı
Cizre polisi kadınları bilgilendirip KADES'i tanıttı
Cizre polisi kadınları bilgilendirip KADES'i tanıttı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lütfi Elvan Meral Akşener Abdülhamit Gül Alaattin Çakıcı Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sinan Akçıl Hande Erçel İrem Derici Demet Akalın
Spor Erol Bulut Ersun Yanal Sergen Yalçın Dorukhan Toköz Christian Luyindama
Tüm Haberler Türk İstifa Bülent Arınç Recep Tayyip Erdoğan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü kadınlara KADES uygulamasını tanıttı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.11.2020 13:04:37. #1.14#
title