ESKİŞEHİR HAVA DURUMU: 24 Mart Pazartesi Eskişehir hava durumu nasıl? Eskişehir için hava durumu tahminleri

Türkiye genelinde etkili olan soğuk hava dalgası, Eskişehir'de de kendini hissettirmeye devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, 24 Mart 2025 Pazartesi günü Eskişehir'de hava parçalı bulutlu olacak. Peki, 24 Mart Pazartesi günü Eskişehir'de hava nasıl olacak, sıcaklıklar kaç dereceye kadar düşecek? İşte, detaylar…

ESKİŞEHİR'DE HAVA DURUMU NASIL?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 24 Mart 2025 Pazartesi gününe ilişkin son tahminlerine göre, Eskişehir'de hava durumu parçalı bulutlu olacak. Gün boyunca zaman zaman güneşin yüzünü göstermesi beklenirken, yağış ihtimali bulunmuyor. Sıcaklıklar gün içinde en düşük 2°C, en yüksek 17°C civarında seyredecek. Nem oranının yaklaşık %62 seviyelerinde olacağı öngörülürken, rüzgar kuzeyden hafif şekilde, saatte ortalama 1.5 km hızla esecek.

ESKİŞEHİR'DE HAFTALIK HAVA DURUMU NASIL?

Eskişehir hava durumu