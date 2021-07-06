Eskişehir Görme Engelliler Spor Kulübü'nden Büyükşehir'e Ziyaret
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Eskişehir Görme Engelliler Spor Kulübü'nden Büyükşehir'e Ziyaret

Eskişehir Görme Engelliler Spor Kulübü'nden Büyükşehir'e Ziyaret
Habermetre - Haberler | Toplum

Eskişehir Görme Engelliler Spor Kulübü Başkanı ve sporcuları, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ayşe Ünlüce'yi ziyaret etti.

Eskişehir Görme Engelliler Spor Kulübü Başkanı ve sporcuları, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ayşe Ünlüce'yi ziyaret etti.

Görme engellilerin spor alanındaki başarılarının konuşulduğu ziyarette Eskişehir Görme Engelliler Spor Kulübü Başkanı Ercan Güner, B1 gülle atma Türkiye Şampiyonu Aynur Çetinkuş, 200 metre Türkiye 3. 'sü Dilek Baş, B1 Futbol Takımı sporcusu Bertuğ Karademir ve eşi Zeynep Karademir ile Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ayşe Ünlüce, Genel Sekreter Yardımcısı Deniz Kaplan, Gençlik ve Spor Dairesi Başkanı Neşet Arduç bir araya geldi.

Kulüp başkanı ve sporcuları başarılarından dolayı tebrik eden Ayşe Ünlüce, Eskişehir'i ve ülkemizi yapılacak olan turnuva ve şampiyonalarda temsil edecek sporculara başarılar diledi.

Büyükşehir Belediyesi'nin destekleri ile spor dallarında daha başarılı sonuçlar alabileceğimizi belirten Ercan Güler ise kendilerini Büyükşehir Belediyesi'nde ağırlayan yetkililere teşekkür etti.

Kaynak: Habermetre

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