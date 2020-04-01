Eskişehir gazeteleri yayınını sürdürecek Eskişehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yılmaz Karaca, Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında, Basın İlan Kurulu tarafından yerel gazetelere yönelik alınan önemler hakkında değerlendirme yaptı.

Eskişehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yılmaz Karaca, Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında, Basın İlan Kurulu tarafından yerel gazetelere yönelik alınan önemler hakkında değerlendirme yaptı. Karaca, "Eskişehir'de 8 gazete aralıksız yayınına devam edecektir" dedi.

Ülkenin içinde bulunduğu olağanüstü dönemde her sektör kendine göre önlemler alırken basın sektörü de bu süreci daha rahat atlatabilmek amacıyla bir takım önlemler aldı. Basın İlan Kurulu tarafından yerel gazetelere yönelik olarak alınan önlemler kapsamında, illerde günde en az iki gazetenin yayınlanması koşuluyla, diğer gazetelerin de dönüşümlü olarak yayınlarını sürdürebilme olanağı getirilmişti. Konu ile ilgili olarak açıklama yapan Eskişehir Gazeteciler Cemiyeti, Eskişehir'de yerel gazetelerin yayınlarını aralıksız sürdüreceğini belirtti.

"Eskişehir'de 8 gazete aralıksız yayınına devam edecektir"

Eskişehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yılmaz Karaca, "İçinde bulunduğumuz süreç sadece Mayıs ayı değil belki aylar boyu devam edecek bu süreç. Anadolu basınının büyük çoğunluğu günlük yayın yapan yerel gazete sayısını azaltırken, Eskişehir basını tüm sıkıntılara rağmen halkımızın tarafsız ve kesintisiz haber almasını sağlamak amacıyla günlük yayınlanmaya devam edecektir.

Türkiye'nin yüzde 80'inde her gün dönüşümlü olarak 2 gazete yayınlanma kararı verirken, Eskişehir'de 8 gazete aralıksız yayınına devam edecektir. Önümüzdeki süreçte de Eskişehir'deki gazete sahipleri gelişmelere göre hareket edecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA