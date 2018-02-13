Eskişehir Evine Gelip Para İsteyen 2 Kişiyi Av Tüfeğiyle Öldüren Zanlı Tutuklandı

Evine gelip para isteyen 2 kişiyi av tüfeğiyle öldüren zanlı tutuklandı

Eskişehir'de, evine gelip alacaklarını istediklerini öne sürdüğü Erdal Özdemir (31) ile Mustafa Döymaz'ı (27) ruhsatsız av tüfeğiyle vurarak öldüren Arif Şenses (26), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, dün saat 22.30 sıralarında Emek Mahallesi Pembe Sokak'taki Barış Apartmanı'nda meydana geldi. İnşaat işiyle uğraşan Arif Şenses, iddiaya göre evine gelip borcunu ödemesini isteyen Erdal Özdemir ve Mustafa Döymaz ile tartıştı. Arif Şenses tartışmanın ardından evde bulunan ruhsatsız av tüfeğiyle Döymaz ve Özdemir'e ateş etti. Mustafa Döymaz apartman içerisinde, Erdal Özdemir ise apartmanın karşısındaki boş arsada öldü. Polis, Arif Şenses'i olayda kullandığı ruhsatsız av tüfeği ile birlikte evinde gözaltına aldı. Arif Şenses, yapılan sorgulamasının ardından bugün geniş güvenlik önlemleri altına adliyeye sevk edildi. Şenses, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Eskişehir H Tipi Cezaevi'ne gönderildi.