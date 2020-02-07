07.02.2020 10:38 | Son Güncelleme: 07.02.2020 10:38

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mevlüt Aydın, Eskişehir'e son 17 yılda 9 baraj ve 10 gölet inşa ederek vatandaşın hizmetine sunduklarını açıkladı.



Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Eskişehir iline yaptığı yatırımlarla mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlarımıza içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor. Eskişehir ili ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynadığı belirtiliyor.



Eskişehir'e 9 baraj ve 10 gölet inşa ettik,



Eskişehir'e son 17 yılda DSİ tarafından devasa yatırımlar yapıldığını ifade eden DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, 'Son 17 yılda Eskişehir iline 9 Baraj ve 10 Gölet inşa ederek vatandaşın hizmetine sunduklarını açıkladı. DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, 'Bu barajların en önemlilerinden biri İnönü Aşağı Kuzfındık Barajıdır. Kocadere nehri üzerinde inşa ettiğimiz Aşağı Kuzfındık Barajından sağlanan su ile 24 bin 960 dekar zirai arazi sulanmaktadır. Hizmete alınan diğer önemli barajlardan ikisi de Sivrihisar Nasreddin hoca ve Mihalıççık Bahtiyar Barajlarıdır. 2016 yılında hizmete aldığımız bu barajlarla sulamaya büyük katkı sağlanmış olup toplamda 9 bin 600 dekar mümbit arazi sulanmaktadır. Bununla birlikte su kaynaklarımızı en iyi şekilde değerlendirmeye devam ediyoruz. Eskişehir'de kalkınmayı hızlandıracak, sulamayı ve ziraatı geliştirecek 3 baraj ve 2 gölet daha inşa ediyoruz. İnşaatı devam eden barajlardan biri 53 metre yüksekliği ile 80 bin dekar araziyi sulayacak ve aynı zamanda Ankara ili Polatlı ilçesine içme ve kullanma suyu sağlayacak olan Gökpınar Barajıdır. Diğer barajlar da takriben 4 bin 150 dekar araziyi sulayacak olan Sarıcakaya Laçin Barajı ile 12 bin 20 dekar araziyi sulayacak olan Gündüzler Barajıdır" dedi.



Aydın, Eskişehir Mihalıççık'ta inşa edilen Güreş Göleti'nin de yüzde 50'sinin tamamlandığını açıkladı. Projenin tamamlandığında bin 110 dekar araziye can suyu vereceğini vurguladı.



Eskişehir'imizin mümbit topraklarını suya kavuşturduk



Eskişehir deyince akla geniş ve bereketli topraklar geldiğini ifade eden Genel Müdür Aydın, "Biz de bu bereketli topraklara bereket katmak için 26 çok önemli sulama tesisi inşa ettik. Son 17 yılda inşa ettiğimiz sulama tesisleriyle 105 bin 370 dekar araziyi sulamaya açtık ve çiftçilerimize yıllık 82 milyon TL ilave zirai gelir sağladık. Sulamaya açtığımız bu alan çok önemli ama sulayacağımız daha fazla alan var. Şu anda inşaat çalışmaları devam eden 9 sulama tesisi projesi ile 369 bin 840 dekar mümbit arazi daha sulamaya açılacaktır diye belirtti.



Taşkın koruma tesisleriyle halkımızı ve toprağımızı koruduk



Eskişehir'de taşkınları önlemek için dere ıslahlarını yaptıklarını açıklayan DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, "Bu kapsamda Eskişehir'de 33 adet taşkın koruma tesisi inşa ederek; Eskişehir şehir merkezi ve ilçelerinde 35 yerleşim yeri ve 3 bin 610 dekar alanı taşkınlardan koruduk. 2 adet taşkın koruma tesisinin de inşaatları devam etmektedir. Bu projelerin yapılmasında en büyük destekçimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Tarım ve Orman Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli'ye şükranlarımı sunuyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA