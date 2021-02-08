Eskişehir'de toplu eylem ve etkinlikler 15 gün yasaklandı

Eskişehir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla kent genelinde toplu eylem ve etkinliklerin 15 gün süreyle yasaklandığı bildirildi.

Eskişehir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla kent genelinde toplu eylem ve etkinliklerin 15 gün süreyle yasaklandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, toplu gerçekleştirilen eylem ve etkinliklerin salgının yayılması bakımından riskli olduğu vurgulandı.

Salgının, halk sağlığı üzerinde tehdit oluşturduğu hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Fiziksel temas, solunum gibi yollarla hızlı bulaşabilen ve mutasyona uğradığı tespit edilen koronavirüsün halk sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliği ve kişiler arası teması azaltarak sosyal izolasyonun mutlak şekilde sağlanması hayati öneme haizdir. Aksi hallerde virüsün yayılımı hızlanarak vaka sayısı ile tedavi gereksinimi artacak, vatandaşların hayatını kaybetme riskini yükselterek toplum sağlığı ve kamu düzeninin ciddi şekilde bozulmasına sebep olacaktır.

Valilik ve kaymakamlıklarca açık alanlarda düzenlenmesi uygun görülenler ve kamu kurumlarının resmi bayram, önemli günler kapsamındaki asgari katılımla düzenlenen etkinlikleri, siyasi partilerin zorunluluk gerektiren yönetim faaliyetleri kapsamında kongre ve genel kurulları ile ekonomik çıkar elde etmek amacıyla düzenlenecek ticari faaliyetler haricinde, ilimizdeki açık alanlarda yapılması planlanan her türlü açık hava toplantısı, yürüyüş, oturma eylemi, insan zinciri, basın açıklaması, imza kampanyası, toplanma daveti içeren bildiri dağıtımı, pankart asma, protesto gösterileri gibi eylem ve etkinliklerin bugünden geçerli olmak üzere 15 gün yasaklanması kararı alınmıştır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selçuk Kızıldağ