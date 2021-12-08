Eskişehir'de "Yunus'un Rüyası" adlı oyun sahnelendi - Haberler
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Eskişehir'de "Yunus'un Rüyası" adlı oyun sahnelendi

Eskişehir'de
AA / Deniz Açık - Haberler | Kültür Sanat

Eskişehir'de, Milli Eğitim Tiyatrosu Değerleri Anma Hareketi (METDAH) tarafından hazırlanan "Yunus'un Rüyası" adlı oyun izleyiciyle buluştu.

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, Milli Eğitim Tiyatrosu Değerleri Anma Hareketi (METDAH) tarafından hazırlanan "Yunus'un Rüyası" adlı oyun izleyiciyle buluştu.

UNESCO'nun, vefatının 700. yılı dolayısıyla 2021'i " Yunus Emre'yi Anma Yılı", Cumhurbaşkanlığının da "Yunus Emre ve Türkçe Yılı" ilan etmesi dolayısıyla hazırlanan oyun, Anadolu Üniversitesi Salon 2016'da sahnelendi.

Eskişehir Valiliği himayesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde gönüllü öğretmenlerden oluşan METDAH üyeleri tarafından yazılan oyun, Yunus Emre'nin Tapduk Emre dergahında gördüğü rüyalar üzerine kurgulanıyor.

Oyunun ilk gösterimine, Vali Yardımcısı Akın Ağca, İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt, Odunpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşad Önder Ceylan, okul müdürleri, öğretmenler ve tiyatroseverler katıldı.

İki perdeden oluşan 90 dakikalık oyun, beğeniyle izlendi.

AA / Deniz Açık - Son Dakika Haberleri

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