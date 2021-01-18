Son dakika... ESKİŞEHİR - Uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı
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Son dakika... ESKİŞEHİR - Uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı

18.01.2021 14:57 | Son Güncelleme: 18.01.2021 15:31

Son dakika haberi... Eskişehir'de yaklaşık 4 kilogram sentetik uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonda yakalanan 6 şüpheli tutuklandı.

Eskişehir'de yaklaşık 4 kilogram sentetik uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonda yakalanan 6 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, Zafer ve Fevzi Çakmak mahallelerinde 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Adreslerde narkotik dedektör köpeği "Aşil"le aramalar yapan polis, yaklaşık 4 kilogram sentetik uyuşturucu ile 2 ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Şüpheliler, M.D, B.D, M.K, C.T, G.Ç. ve T.T. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 6 zanlı tutuklandı.

Son dakika... ESKİŞEHİR - Uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı
Son dakika... ESKİŞEHİR - Uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı
Son dakika... ESKİŞEHİR - Uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı
Son dakika... ESKİŞEHİR - Uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selçuk Kızıldağ

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