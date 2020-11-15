Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı

15.11.2020 14:01 | Son Güncelleme: 15.11.2020 14:04
Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente satılmak üzere uyuşturucu getirildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada 66 sentetik ecza, 2,14 gram uyuşturucu ve 1,93 gram eroin ele geçirdi.

Gözaltına alınan 2 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selçuk Kızıldağ

İlgili Haberler

Denizli merkezli uyuşturucu operasyonunda 9 kişi yakalandı
Denizli merkezli uyuşturucu operasyonunda 9 kişi yakalandı
Son dakika: Şırnak'ta uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı
Son dakika: Şırnak'ta uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı
Bolu'da 2 uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 kişi adliyede
Bolu'da 2 uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 kişi adliyede
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Ömer Çelik Kamala Harris Cevdet Yılmaz Berat Albayrak Mustafa Varank
Magazin Kutsi Cansu Dere Didem Soydan Demet Akalın
Spor Samatta Arda Turan Erol Bulut Cenk Tosun Rıza Çalımbay
Daha Fazla Medya Yangın Antalya İtfaiye
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı - Eskişehir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.11.2020 14:04:24. #1.14#
title