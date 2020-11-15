Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı
15.11.2020 14:01 | Son Güncelleme: 15.11.2020 14:04
Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente satılmak üzere uyuşturucu getirildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada 66 sentetik ecza, 2,14 gram uyuşturucu ve 1,93 gram eroin ele geçirdi.
Gözaltına alınan 2 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Selçuk Kızıldağ