Eskişehir'de üretilen fincanlar dünyanın farklı ülkelerine satılıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Eskişehir'de üretilen fincanlar dünyanın farklı ülkelerine satılıyor

İhlas Haber Ajansı / ŞEVKET CAN ÇİKOT - Haberler | Güncel

Eskişehir'de üretilen fincanlar dünyanın farklı ülkelerine satılıyor Seramik sanatçısı kadın girişimci dünyaya sanatını ihraç ediyor Girişimci Alina Öznur İnal Sert: "Gelenekten evrensele doğru gidiyoruz" Eskişehir'de yaklaşık 13 yıl önce aldığı KOSGEB desteği ile seramik atölyesi kuran Alina...

Eskişehir'de üretilen fincanlar dünyanın farklı ülkelerine satılıyor

Seramik sanatçısı kadın girişimci dünyaya sanatını ihraç ediyor

Girişimci Alina Öznur İnal Sert:

"Gelenekten evrensele doğru gidiyoruz"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de yaklaşık 13 yıl önce aldığı KOSGEB desteği ile seramik atölyesi kuran Alina Öznur İnal Sert, atölyesinde ürettiği farklı tasarım fincanları dünyanın çeşitli ülkelerine satıyor.

Eskişehir'de güzel sanatlar fakültesinden mezun olan evli ve bir çocuk annesi Alina Öznur İnal Sert, yaklaşık 22 yıldır uğraştığı seramik mesleğinde kendi işini kurmaya karar verdi. 13 yıl önce Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı'ndan destek alan Sert, Eskişehir'de maddi destekli atölye kuran ilk kadın girişimci oldu. Akademik birikimi ve mesleki tecrübesi sayesinde büyük başarı elde eden Öznur İnal Sert, atölyesinde tasarladığı ürünleri başta Avrupa olmak üzere dünyanın farklı ülkelerine satmaya başladı. Tamamen el yapımı olarak üretilen ve iç kısmında farklı şekiller bulunan seramik fincanlar vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor.

"Yurt içi ve yurt dışı piyasaya satışlar yapmaya başladık"

Seramik sanatına olan ilgisinin çocukken başladığını söyleyen Alina Öznur İnal Sert, ürünlerini sattığı ülkeler hakkında konuştu. Pandemi sürecinin E-ticarete yönelttiğini vurgulayan Sert, "Meslekte 22'nci yılım. Yaklaşık 13 yıl önce KOSGEB desteği alarak atölye kuran ilk kadın girişimcilerdenim. Atölyemde, sanatsal ve artistik ürünlerle birlikte, endüstriyel anlamda ürettiğim kahve fincanları ve daha güncel kullanıma yönelik eserler bulunuyor. Çocukken sokağımda bulunan bir heykeltıraşı izlememle birlikte mesleği seçme isteğim ortaya çıktı. Dünyada gelişen pandemi ile birlikte E-ticarete yönelmeye karar verdim. Böylelikle de yurt içi ve yurt dışı piyasaya satışlar yapmaya başladık. İtalya ile başladık. Daha sonrasında ise özellikle Dubai'ye satışlarımız güzel gitmekte" şeklinde konuştu.

"Üretmek kadar güzel bir şey yok"

Tasarladığı her ürünün özel bir hikayesi olduğunu ifade eden Öznur İnal Sert, konuyla ilgili olarak şunları aktardı:

"Üretmek kadar güzel bir şey yok. Ürettiğiniz şeyi sunmak ve ilgi görmesi çok keyifli. Tasarım olarak yeni şeyler eklediğiniz her ürün zaten bir alıcı kitleye sahip oluyor. Marka olabilmek demek tasarımda yenilikçilik demek zaten. Eğer siz tasarımda yeniliği gerçekleştirebiliyorsanız yolunuza sağlam olarak devam ediyorsunuz. Ben her yıl farklı ürünler tasarlıyorum. Her tasarımın bir hikayesi var aslında. Hissederek yapılıyor. Eğer hikayelerde kendilerini bulursalar, o ürünü alıyorlar. Böylelikle keyifle evlerinde bulunduruyorlar."

"Bu şekilde hareket ettiğimiz için de başarı kaçınılmaz olacaktır"

Sanata olan gelenekçi bakış açısının evrensel anlamda başarıya götüreceğini söyleyen Öznur İnal Sert, "Biz gelenekçi bir yapıya sahibiz sanata bakış açısından. Ama bunun artılarını aldığımızı düşünüyorum. Gelenekten evrensele doğru gidiyoruz. Gelenekçi yapımızın, sanatsal anlamda dünyada söz sahibi ettiğinden söz edebiliriz. Bu şekilde hareket ettiğimiz için de başarı kaçınılmaz olacaktır" ifadelerini kullandı.

Eskişehir'de üretilen fincanlar dünyanın farklı ülkelerine satılıyor
Eskişehir'de üretilen fincanlar dünyanın farklı ülkelerine satılıyor
Eskişehir'de üretilen fincanlar dünyanın farklı ülkelerine satılıyor
Eskişehir'de üretilen fincanlar dünyanın farklı ülkelerine satılıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ŞEVKET CAN ÇİKOT

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Yıldırım Akbulut Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Burak Sergen Demet Özdemir Murat Yıldırım Mustafa Üstündağ
Spor Ali Koç Fatih Terim Cüneyt Çakır Mustafa Cengiz Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Eskişehir'de üretilen fincanlar dünyanın farklı ülkelerine satılıyor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.4.2021 19:21:26. #1.14#

title