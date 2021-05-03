Eskişehir'de tam kapanmada günlük vaka sayısı yarıya düştü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Eskişehir'de tam kapanmada günlük vaka sayısı yarıya düştü

Eskişehir'de tam kapanmada günlük vaka sayısı yarıya düştü
Demirören Haber Ajansı / Engin ÖZMEN - Haberler | Güncel

SAĞLIK Bakanlığı'nın risk haritasında 100 bin kişide 535,87 oranla 'çok yüksek riskli' iller arasında yer alan Eskişehir'de, tam kapanma döneminde günlük pozitif vaka sayısı yarıya yakın azaldı.

SAĞLIK Bakanlığı'nın risk haritasında 100 bin kişide 535,87 oranla 'çok yüksek riskli' iller arasında yer alan Eskişehir'de, tam kapanma döneminde günlük pozitif vaka sayısı yarıya yakın azaldı. Kısıtlamadan önce günlük 550'nin üzerinde olan günlük pozitif vaka sayısı, kısıtlamanın ilk 2 gününde 245'e kadar geriledi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında yurt genelinde uygulanan 17 günlük tam kapanmada Eskişehir'de halkın sokak ve seyahat kısıtlamasına genel olarak uyduğu görüldü. Kısıtlama nedeniyle sokak ve caddeler boş kalırken, polis ekiplerince tüm kavşaklarda oluşturulan uygulama noktalarında araçlar ve kişiler tek tek kontrol ediyor. Ana cadde ve sokakların yanı sıra park ile bahçelerdeki yaklaşık 500 mobese kamerasıyla yapılan denetimlerde 2 günde kısıtlamayı ihlal ettiği tespit edilen 100 kişiye idari para cezası uygulandı. Sağlık Bakanlığı'nın risk haritasında 100 bin kişide 535,87 oranla 'çok yüksek riskli' iller arasında yer alan Eskişehir'de tam kapanma döneminde günlük pozitif vaka sayısı düştü. Kısıtlamadan önce günlük 550'nin üzerine olan günlük pozitif vakalar kısıtlamanın ilk 2 gününde 245'e kadar indi.

1 HAFTADA 36 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİYaklaşık 900 bin nüfuslu kentte pozitif PCR testi pozitif çıkmasına rağmen herhangi bir semptom göstermediği için evinde tedavi edilenlerin sayısı ise 5 bin seviyesinden 3 bin 833'e düştü. Koronavirüs tedavisi uygulanan Yunus Emre Devlet Hastanesi, Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Eskişehir Şehir Hastanesi'nde 37'si entübe, 150'si yoğun bakım olmak üzere toplam 601 hastanın tedavisi sürüyor. Eskişehir'de 36'sı nisan ayının son haftası olmak üzere geçen yıl mart ayından bu yana koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 915'e yükseldi.HES HARİTASI 'KIRMIZI'Sağlık Bakanlığı'nın Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasındaki risk haritasında Eskişehir'in tamamına yakını halen 'çok yüksek risk' anlamına gelen kırmızı renkle gösteriliyor. Kentte geçen yıl mart ayından bu yana 602 bin 722 test yapılırken, 83 bin 133 kişinin pozitif olduğu tespit edildi, tedavi gören 77 bin 784 kişi ise koronavirüsü yenerek tabucu oldu.

Eskişehir'de tam kapanmada günlük vaka sayısı yarıya düştü
Eskişehir'de tam kapanmada günlük vaka sayısı yarıya düştü
Eskişehir'de tam kapanmada günlük vaka sayısı yarıya düştü
Eskişehir'de tam kapanmada günlük vaka sayısı yarıya düştü
Eskişehir'de tam kapanmada günlük vaka sayısı yarıya düştü
Eskişehir'de tam kapanmada günlük vaka sayısı yarıya düştü
Eskişehir'de tam kapanmada günlük vaka sayısı yarıya düştü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Engin ÖZMEN

Son Dakika: Türkiye'de 2 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 340 kişi vefat etti, 25 bin 980 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 2 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 340 kişi vefat etti, 25 bin 980 yeni vaka tespit edildi
Salgında umutları yeşertecek haber! Türkiye'de üretilecek Sputnik V aşısının koruma oranı yüzde 97,6 olarak açıklandı
Salgında umutları yeşertecek haber! Türkiye'de üretilecek Sputnik V aşısının koruma oranı yüzde 97,6 olarak açıklandı
Koronaya teslim olan ülkede doktordan acı itiraf: Ölüm döşeğindeki hastalar oksijen veremediğimizi biliyordu
Koronaya teslim olan ülkede doktordan acı itiraf: Ölüm döşeğindeki hastalar oksijen veremediğimizi biliyordu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ruhsar Pekcan Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Fahrettin Altun
Magazin Hakan Altun Serdar Ortaç Seren Serengil Nesrin Cavadzade
Spor Cyle Larin Fatih Terim Burak Yılmaz Ünal Karaman Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Cuma Nisan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Eskişehir'de tam kapanmada günlük vaka sayısı yarıya düştü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.5.2021 14:01:35. #1.15#

title