ESKİŞEHİR - "Tam kapanma" sürecinde kent MOBESE'lerle izleniyor

Eskişehir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamındaki "tam kapanma" sürecinde kentte yoğun olabilecek bölgeler MOBESE kameraları yardımıyla takip ediliyor.

Eskişehir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamındaki "tam kapanma" sürecinde kentte yoğun olabilecek bölgeler MOBESE kameraları yardımıyla takip ediliyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri ve Muhabere Şube Müdürü Mustafa Aydemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, "tam kapanma" süreci içinde yaklaşık 500 kamerayla kentin takibini gerçekleştirdiklerini söyledi.

Düşük yoğunluk göz önünde bulundurulduğunda insanların temel ihtiyaçları karşılamak dışında sokağa çıkmadığının görüldüğünü ifade eden Aydemir şöyle konuştu:

"Vatandaşın yoğun olarak bulunduğu yerlerde gözlemleme yapıyoruz. Kentte kör nokta denilebilecek yerleri de görebiliyoruz. Kameralar sayesinde fark edilen olaylara ekiplerimiz tarafından hemen müdahalede bulunuluyor. Tam kapanma sürecinde de vatandaş yoğunluğu görülmüyor. Yoğunluk görülen yerleri fark ettiğimizde eğer orada polisimiz yoksa ekip gönderiyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Açık