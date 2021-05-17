Eskişehir'de 'tam kapanma' sonrası sokaklar doldu
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Eskişehir'de 'tam kapanma' sonrası sokaklar doldu

Eskişehir'de 'tam kapanma' sonrası sokaklar doldu
Demirören Haber Ajansı / Hakan TÜRKTAN - Haberler | Güncel

ESKİŞEHİR'de, 17 günlük tam kapanma sonrası cadde ve sokaklarda yoğunluk yaşandı.

ESKİŞEHİR'de, 17 günlük tam kapanma sonrası cadde ve sokaklarda yoğunluk yaşandı. Özellikle banka şubeleri önünde uzun kuyruklar oluşurken, maske takma zorunluluğuna uyulduğu ancak sosyal mesafe kuralının unutulduğu gözlendi. Tam kapanma sürecinde koronavirüs vakalarında düşüş yaşanırken, kentin Hayat Eve Sığar (HES) risk hartası da yeşilden 'düşük risk'i simgeleyen mavi renge büründü.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında ülke genelinde uygulanan 17 günlük tam kapanma bu sabah itibariyle sona erdi. Eskişehir'de kısıtlamanın ardından araç trafiğine kapalı olan İkieylül ve Hamamyolu caddelerinde kalabalık oluşurken, özellikle banka şubeleri önünde kuyruklar uzadı. Kentte maske zorunluluğuna uyulduğu, ancak alışveriş sırasında sosyal mesafe kuralının ihlal edildiği gözlendi.

Arkadaşlarıyla birlikte parkta oturan Selahattin Topçu (71), 17 gün boyunca evde çok sıkıldıklarını ifade ederek, "Allah'a çok şükür rahata kavuştuk. Evde kapalı durmaktan çok sıkıldık. Bugün de biraz hava almak için sokağa çıktık" dedi.VAKA SAYILARI DA DÜŞTÜKoronavirüs tedbirleri kapsamında alınan 17 günlük tam kapanma sürecinde Covid-19 vakalarında da düşüş yaşandı. Günlük ortalama 250 olan pozitif kişi sayısı son haftada 135'e kadar geriledi. Yaklaşık 900 bin nüfuslu kentte, PCR testi pozitif çıkmasına rağmen herhangi bir semptom göstermediği için evinde tedavi edilenlerin sayısı ise 3 bin seviyesinden bin 495'e düştü. Koronavirüs tedavisi uygulanan Yunus Emre Devlet Hastanesi, Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Eskişehir Şehir Hastanesi'nde 27'si entübe, 90'ı yoğun bakım olmak üzere toplam 314 hastanın tedavisi sürüyor. Eskişehir'de 33'ü son 10 günde olmak üzere geçen yıl mart ayından bu yana koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 987'e yükseldi.HES HARİTASI MAVİYE DÖNDÜSağlık Bakanlığı'nın HES uygulamasındaki risk haritasında Eskişehir'in tamamına yakını 'çok yüksek risk' anlamına gelen kırmızıyla kaplıyken, tam kapanma sürecinde önce yeşile son 10 günde ise 'düşük risk' anlamına gelen 'mavi' renge döndü.

Öte yandan geçen yıl mart ayından bu yana Eskişehir'de 630 bin 541 Covid-19 testi yapıldığı, bunlardan 86 bin 663 kişinin pozitif çıktığı belirtildi. Bunlardan 83 bin 867'i ise koronavirüsü yenerek sağlığına kavuştu. Kentte halen bin 809 vaka/hasta Covid-19 tedavisi görüyor.


Eskişehir'de 'tam kapanma' sonrası sokaklar doldu
Eskişehir'de 'tam kapanma' sonrası sokaklar doldu
Eskişehir'de 'tam kapanma' sonrası sokaklar doldu
Eskişehir'de 'tam kapanma' sonrası sokaklar doldu
Eskişehir'de 'tam kapanma' sonrası sokaklar doldu
Eskişehir'de 'tam kapanma' sonrası sokaklar doldu
Eskişehir'de 'tam kapanma' sonrası sokaklar doldu
Eskişehir'de 'tam kapanma' sonrası sokaklar doldu
Eskişehir'de 'tam kapanma' sonrası sokaklar doldu
Eskişehir'de 'tam kapanma' sonrası sokaklar doldu
Eskişehir'de 'tam kapanma' sonrası sokaklar doldu
Eskişehir'de 'tam kapanma' sonrası sokaklar doldu
Eskişehir'de 'tam kapanma' sonrası sokaklar doldu
Eskişehir'de 'tam kapanma' sonrası sokaklar doldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hakan TÜRKTAN

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