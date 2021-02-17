Eskişehir'de ölü bulunan 3 kişilik ailenin katili bulundu mu? İlkay Tokkal'ın ilk evliliğinden olan oğlu Buğra Tokkal şüpheli mi? 3 kişi gözaltında!

Eskişehir'de ölü bulunan 3 kişilik ailenin katil zanlısı aranırken Eskişehir'de öldürülen ailenin olayı hakkında detaylar da merak ediliyor. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Eskişehir'de 3 kişilik aile neden bıçaklanarak öldürüldü? İlkay Tokkal'ın ilk evliliğinden olan oğlu Buğra Tokkal şüpheli mi?

Alınan bilgiye göre, öldürülenlerden anne Emel Tokkal'a, ilk evliliğinden olan kızı ulaşamayınca durumu Eskişehir'de bulunan arkadaşlarına haber verdi. Bunun üzerine eve gelen arkadaşları olaydan şüphelenerek çilingir çağırarak yardım istedi. Hamamyolu Caddesi'nde bulunan bir binanın 6. katındaki eve gelen çilingir, evi polis olmadan açmayacağını söylemesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri ile birlikte kapı açıldı. Kapı girişinde telefoncu dükkânı olduğu öğrenilen baba İlkay Tokkal'ın (42) cesedi kanlar içinde bulundu. İçeri giren ekipler anne Emel Tokkal (41) ve 4 yaşındaki çocukları A.D.T.'nin cesedini ise oturma odasında buldu.

ESKİŞEHİR'DE 3 KİŞİLİK AİLE NEDEN ÖLDÜRÜLDÜ?

Yapılan ilk belirlemelere göre üç kişinin vücudunda çok sayıda bıçak darbesi olduğu tespit edildi. Olay yerinde çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Geniş güvenlik önlemleri alındı. Üst düzey polis yöneticileri kısa sürede olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

EN SON DÜN GÜNDÜZ SAATLERİNDE SİPARİŞ VERMİŞLER

Öte yandan ailenin apartmana yakın zamanda taşındığı öğrenildi. Çevre komşuları, dün öğle saatlerinde ailenin, verdiği siparişi kapıyı açarak aldığı belirtildi.

APARTMAN GİRİŞİNDEKİ GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENECEK

Olayın intihar ya da cinayet olup olmadığı yapılacak incelemeler sonrasında belli olacak. Polis ekiplerinin apartman girişinde bulunan güvenlik kamera görüntülerini ise incelemeye aldığı öğrenildi. Olayla ilgili Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı.

CENAZELER OTOPSİ İÇİN MORGA KALDIRILDI

Cenazeler, olay yeri inceleme ekiplerinin yapmış olduğu çalışma sonrasında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Anne, baba ve çocuğun ölüm nedeni burada yapılacak otopsi sonrasında belli olacak.

ESKİŞEHİR'DE ÖLÜ BULUNAN 3 KİŞİLİK AİLENİN KATİLİ BULUNDU MU?

Eskişehir'de İlkay-Emel Tokkal çifti ile 4 yaşındaki çocukları Ali Doruk'un evlerinde öldürülmeleriyle ilgili İlkay Tokkal'ın ilk eşinden olan 19 yaşındaki oğlu ve 2 şüpheli gözaltına alındı. Evin kapısında bir zorlama olmaması dikkat çekerken, İlkay Tokkal'ın büyük oğlu ile aralarında problemlerin bulunduğu öğrenildi.

İlkay Tokkal ile ikinci evliliğini yapan Emel Tokkal'ın İzmir'de yaşayan kızı Beyzanur Kayaalp, dün telefonla annesine ulaşamayınca polisten yardım istedi.

KAPIDA ZORLAMA OLMAMASI TANIDIK ŞÜPHESİNİ DOĞURDU

Cinayetin ardından hemen araştırma başlatan Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, çevredeki MOBESE ile güvenlik kameralarının görüntülerini incelemeye aldı. Polis ekiplerince evde yapılan incelemede İlkay Tokkal'ın eşi ve çocuğuyla birlikte önceki akşam cep telefonu dükkanını kapattıktan sonra eve geldikleri, yemek sipariş verip yedikleri, kapıda herhangi bir zorlama olmadığı belirlendi. Bunun üzerine katil zanlısının tanıdık biri olma ihtimali üzerinde duruldu. Polis, apartmanın giriş katında iş yerleri bulunan çiftin komşuların ifadesine de başvurdu. Komşulardan biri Tokkal çiftinin 1 hafta önce taşındıklarını, olay gecesi duydukları sesleri, eşya yerleştirme zannederek, önemsemediklerini anlattı. Komşular polise, "O gün çekyat sesleri duyduk. Bir hafta oldular bu eve taşınalı. Biz 'yerleşiyorlar' diye düşündük. Çok ses geldi, eşyaların sesleri. Sonrasında kapı sertçe çarpıldı ve biri koşar adımlarla aşağı indi. Böyle bir şey olabileceği aklımıza gelmedi" dediler.

İLKAY TOKKAL'IN İLK EVLİLİĞİNDEN OLAN OĞLU BUĞRA TOKKAL ŞÜPHELİ Mİ?

Yapılan araştırmalar sonunda İlkay Tokkal ile Emel Tokkal'ın ekinci evliliklerini yaptığı belirlendi. Bu bilgiden yola çıkan polis ekipleri, şüpheli olarak tespit ettikleri İlkay Tokkay'ın ilk eşinden olan 19 yaşındaki oğlu Buğra Can Tokkal ile Mehmet Şerif B. ve Ersin D.'yi sabaha karşı saklandıkları adreste yakalayarak, gözaltına aldı.

ÇİLİNGİR O ANLARI ANLATTI

Öte yandan kapıyı polis eşliğinde açan çilingir Ahmet Boz, yaşadıklarını anlattı. Evin bir çok yerinde kan izleri olduğunu ifade eden Boz, "Emel ablaya ilk eşinden olan kızı ulaşamamış. 155'i aradık. Polisler geldi. Gazdan zehirlenmişler veya tatile gitmişlerdir diye düşündük. Kapıyı biraz yoklayınca İlkay abinin yerde cesedi vardı. Cesedi kapının arkasına düşmüş. İlkay abinin cesedini ilk gördüm, kapıyı hemen örttüm. Çünkü yakınları içeri girmeye kalktı" dedi.

EVİN KAPISINDA ZORLAMA TESPİT EDİLMEDİ

Evin kapısında zorlama izine rastlanmadığını söyleyen Boz, "Kapıda herhangi bir zorlama yoktu. İlkay abi kapının girişindeydi. Doruk ve Emel abla salondaydı. İkisi de yerdeydi. Allah kimseye ne göstersin ne de böyle bir şey yaşatsın. İlkay abinin bildiğim kadarıyla maddi sıkıntıları vardı. Etraftan söylenenlerden duyduğum, ilk eşinden olan oğluyla ilgili sıkıntıları vardı. Çok iyiydi, çok sevecen biriydi, herkesin yardımına koşardı. İçeride arbede yaşanmış. Kapı bile kırıktı içerideki odanın. Allah kimseye vermesin. Bir çocuğa bunu yapan bence bir insan değil. Maddi olarak büyük bir sıkıntı yaşadığını biliyorum. İlkay abi Eskişehir'e yerleşeli 5 6 sene olmuştur" diye konuştu.