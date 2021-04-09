Eskişehir'de nisan ayında kar şaşkınlığı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Eskişehir'de nisan ayında kar şaşkınlığı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Eskişehir'de nisan ayında kar şaşkınlığı

Eskişehir kent merkezinde öğle saatlerinde aniden başlayan kar yağışı yaklaşık 15 dakika sürerken, nisan ayında kar yağışını görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Eskişehir kent merkezinde öğle saatlerinde aniden başlayan kar yağışı yaklaşık 15 dakika sürerken, nisan ayında kar yağışını görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Tüm dünyayı etkileyen iklim değişikliği nedeniyle zaman zaman kış ortasında adeta yaz mevsimi yaşayan Eskişehirliler, nisan ayında etkisini gösteren kar yağışı karşısında şaşkına döndü. Şehir merkezinde sıcaklık aniden eksi 2 derecelere kadar düşerken, kar yağışı yaklaşık 15 dakika sürdü. Kar yağışı sonrası çamurla kaplanan yollarda belediye ekipleri temizlik çalışması yaptı.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğünün paylaştığı bilgi notunda, vatandaşlara zirai don uyarısı yapılarak, "Bölgemiz genelinde (Eskişehir, Bursa, Kütahya, Bilecik) sabah ve gece saatlerinde hafif ve orta kuvvette zirai don hadisesi beklendiğinden ilgililerin ve tarımla uğraşan vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir" denildi. - ESKİŞEHİR

Eskişehir'de nisan ayında kar şaşkınlığı
Eskişehir'de nisan ayında kar şaşkınlığı
Eskişehir'de nisan ayında kar şaşkınlığı
Eskişehir'de nisan ayında kar şaşkınlığı
Eskişehir'de nisan ayında kar şaşkınlığı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Haydar Akar Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müge Anlı Ajda Pekkan Hande Erçel Şeyma Subaşı
Spor Ozan Tufan Mesut Özil Şenol Güneş Fatih Terim Ümit Öztürk
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Instagram
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Eskişehir'de nisan ayında kar şaşkınlığı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.4.2021 16:36:17. #1.16#
title