Eskişehir'de mutant virüslü 10 kişinin temaslısı 34 kişi karantinaya alındı
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Eskişehir'de mutant virüslü 10 kişinin temaslısı 34 kişi karantinaya alındı

12.02.2021 10:56 | Son Güncelleme: 12.02.2021 11:01
Eskişehir'de mutant virüslü 10 kişinin temaslısı 34 kişi karantinaya alındı

ESKİŞEHİR'in Sivrihisar ilçesinde mutant virüs tespit edilen 10 hastanın temaslı olduğu 34 kişi, evlerinde karantinaya alındı.

ESKİŞEHİR'in Sivrihisar ilçesinde mutant virüs tespit edilen 10 hastanın temaslı olduğu 34 kişi, evlerinde karantinaya alındı. Evlerin girişine jandarma tarafından güvenlik şeridi çekildi.

Sivrihisar İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, Kaymakam Alparslan Kılıç başkanlığında toplandı. Toplantıda, ilçeye bağlı Buzluca ve Kaldırım mahallelerinde mutant virüs tespit edilen 10 kişinin temaslı olduğu ailelerin karantinaya alınmasına kararı verildi. Karar doğrultusunda Buzluca Mahallesi'nde 30, Kaldırım Mahallesi'nde de 4 kişi, evlerinde karantinaya alındı.

Sivrihisar Jandarma Komutanlığı ekipleri, karantinaya alınan evlerin girişlerini güvenlik şeridi çekerek, kapattı. 34 kişinin ihtiyaçlarının Sivrihisar Kaymakamlığı koordinesindeki Vefa Sosyal Destek Grupları'nca karşılanacağı belirtildi.

Mutant virüs olduğu bildirilen 10 kişi ise, Sivrihisar Devlet Hastanesi'nde tadavi altına alındı.


Eskişehir'de mutant virüslü 10 kişinin temaslısı 34 kişi karantinaya alındı
Eskişehir'de mutant virüslü 10 kişinin temaslısı 34 kişi karantinaya alındı
Eskişehir'de mutant virüslü 10 kişinin temaslısı 34 kişi karantinaya alındı
Eskişehir'de mutant virüslü 10 kişinin temaslısı 34 kişi karantinaya alındı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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