Eskişehir'de meydana gelen trafik kazalarında 2 kişi yaralandı
Eskişehir'in Sivrihisar ve Alpu ilçelerinde meydana gelen trafik kazalarında 2 kişi yaralandı.
Eskişehir'in Sivrihisar ve Alpu ilçelerinde meydana gelen trafik kazalarında 2 kişi yaralandı.
Hüseyin Kılınç idaresindeki 26 YD 487 plakalı traktör, Sivrihisar ilçesi Kaymaz Mahallesi yakınında kontrolden çıkarak su tahliye kanalına devrildi.
Kazada yaralanan Kılınç, 112 Acil Servis sağlık ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Diğer kazada ise Yunus Aktaş'ın kullandığı 26 RR 138 plakalı saman balyası yüklü traktör, Alpu ilçesi Sevinç Mahallesi girişinde Fikri Yücel yönetimindeki 26 B 3397 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Kazada yaralanan Fikri Yücel, aynı hastanede tedavi altına alındı.
Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar