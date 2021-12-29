Eskişehir'de "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" projesi kapsamında bir kütüphane daha açıldı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" projesi kapsamında Nasrettin Hoca İmam Hatip Ortaokulu'nda yapımı PTT çalışanları tarafından karşılanan kütüphanenin açılışı gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde Milli Eğitim Bakanlığınca ülke genelinde başlatılan proje kapsamında hizmete açılan kütüphaneye, Pençe Kartal-2 Harekat bölgesinde yer alan Gara'da terör örgütü PKK tarafından alıkonularak şehit edilen Jandarma Uzman Çavuş Mevlüt Kahveci'nin adı verildi.

Kütüphanenin açılışına Eskişehir Vali Yardımcısı Akın Ağca, şehidin annesi Ayşe Güler ile protokol üyeleri katıldı.

Anne Ayşe Güler gazetecilere, oğlunun isminin kütüphaneye verilmesinden dolayı mutlu olduğunu belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Nasrettin Hoca İmam Hatip Ortaokulu'nda eğitim gören ve kütüphaneyi kullanacak öğrencilerin, şehit edilen Jandarma Uzman Çavuş Mevlüt Kahveci gibi güzel meziyetlere sahip olmaları yönünde temennide bulunan Güler, "İnşallah benim Mevlüt'üm gibi akıllı olurlar. Zihinleri açık olur. Okullarını başarı ile geçerler. Ayaklarına taş değmesin hepsinin inşallah. Çok mutlu oldum ve duygulandım. Ben onu bugünlere çok zor getirdim. Allah razı olsun hepinizden." dedi.

AA / Emrah Yaşar - Son Dakika Haberleri

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