Eskişehir'de kuduz karantinası; 17 köpek uyutuldu

ODUNPAZARI, ESKİŞEHİR (DHA) - ESKİŞEHİR'in Odunpazarı ilçesine bağlı 200 nüfuslu Çavlum Mahallesi'nde kuduz olduğu tespit edilen bir köpek silahla vurularak öldürüldü. Hayvanın temas ettiği 5'i sahipli 17 köpek ise kuduz şüphesiyle uyutulup kireçlendikten sonra gömüldü. 27 köpeğe kuduz aşısı yapılırken, mahalleye hayvan giriş ve çıkışı da yasaklandı.

Odunpazarı ilçesi Çavlum Mahallesi'nde Necati A.'ya ait köpek geçen hafta çevresindeki köpeklere saldırdı. Daha sonra mahalledeki büyükbaş hayvanlara da saldırmaya çalışan köpek, 'kuduz' olduğu şüphesiyle silahla vurularak öldürüldü. İhbar üzerine mahalleye giden Odunpazarı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevli veterinerler, öldürülen köpekten numune aldı. Köpek daha sonra derin çukur kazılarak kireçlendikten sonra toprağa gömüldü.

Komisyon kararıyla karantinaya alınan Çavlum Mahallesi'nin girişine ise görevlilerce 'Bu köyde kuduz hastalığı vardır' yazısı asıldı. Mahalle, Odunpazarı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve jandarma ekiplerince de sık sık kontrol ediliyor.