150 kişiyi koronaya kurban veren kentimizde tedbirlere uyulmaması korkutuyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın vaka sayısı en çok yükselen kentler arasında açıkladığı Eskişehir'de, tedbirlere uyulmaması tedirgin ediyor. Mart ayından bu yana 150 kadar kişinin koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği şehirde, yaklaşık 4 bin kişi de evinde tedavi görüyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İzmir, Gaziantep, Kahramanmaraş, Eskişehir, Denizli, Adıyaman ve Aydın toplantılarında salgınla mücadelede gelinen noktayı değerlendirdiklerini ifade ederek, İstanbul başta olmak üzere, bu 7 il ve ülke genelinde vaka artışı görüldüğünü ifade etti. Koca, "Maskenin önemi arttı. Kurallara uyalım" mesajı verdi. Bakan Koca'nın koronavirüs vakalarının artış gösterdiği iller arasında gösterdiği Eskişehir'de, tedbirlere uyulmaması kentteki yaşayanları korkutuyor.

150 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Mart ayından bu yana 150 kişinin koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği Eskişehir'de 4 bin kadar pozitif vakanın ise evlerinde tedavi gördüğü ifade edildi. Koronavirüs tedavisi sağlayan Yunus Emre Devlet, Şehir Hastanesi ve Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanelerinin pandemi servislerinde ise 20'si entübe yaklaşık 450 kişinin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI KALABALIK

Eskişehir'de genel olarak takılması zorunlu olan maske kuralına uyulduğu gözlenirken, özellikle tramvay ve halk otobüsleri gibi toplu taşıma araçlarında sosyal mesafe kuralına dikkat edilmediği gözlendi. Koronavirüsten maske takıp, sosyal mesafeye dikkat ederek korunmaya çalıştığını ifade eden Feyza Özgüç, vaka sayılarının yükselmesini insanların tedbir almamasına bağladığını söyledi. Toplu taşıma araçlarında kalabalık gördüğünde uyarılarda bulunduğunu anlatan Özgüç, "Koronavirüsten, maske takarak, sosyal mesafeye dikkat ederek ve ellerimizi sık sık yıkayarak korunmaya çalışıyoruz. Eskişehir'de vakaların arttığını duydum. İnsanlara kurallara kesinlikle uymuyor. Ben biraz önce otobüse bindim. Kalabalıktan dolayı camları açmaları için uyarıda bulundum. Şoföre de daha az yolcu alınması için uyarıda bulundum. Bana 'beğenmiyorsanız taksiye binin' diye yanıt geliyor. Üstelik bu yanıt otobüsteki diğer yolculardan geliyor" dedi.

"VAKA SAYILARININ YÜKSELMESİ MORALİMİ BOZUYOR"

Eskişehir'de öğretmen olan Ceylan Adıgüzel ise kentte insanların yeterince koronavirüs tedbirlerine uymadığı için vakaların yükseldiğini söyledi. Öğrencilerine de sosyal mesafe ve maske kuralını sürekli anlattığını belirten Adıgüzel, şunları söyledi: "Koronavirüsten oldukça tedbir alarak korunmaya çalışıyorum. İnsanlarla çok fazla temas etmemeye gayret ediyorum. Çantamda en klasik yöntem olarak kolonya taşıyorum. Mesleğim öğretmenlik, çocuklarımızı da mümkün olduğunda uyarmaya çalışıyorum. Biliyorsunuz gençler birbirileriyle daha yakın olmaya çalışıyor. Onlara 'mümkün olduğunca mesafeli olun' uyarılarında bulunuyorum. Vaka sayılarının yükselmesi moralimi bozuyor. Gün geçtikçe daha fazla normalleşiyoruz, sokağa çıkıp alışveriş yapıyoruz. Bu vaka artışları böyle normalleşmekten ve dikkatsizlikten olabilir. İşe gidip gelirken toplu taşıma araçlarına biniyorum ama kalabalık olduğunda binmemeye çalışıyorum."

EN ÇOK BULAŞI DAMLACIKLARLA OLUYOR

Osmangazi Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı öğretim üyesi ve Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Selma Metintaş, sonbahar ve kış aylarında solunum yoluyla bulaşan hastalıkların yaygınlaştığını ifade etti. Grip, Covid-19 ve solunum yolları enfeksiyonlarına karşı tavsiyelerde bulunan Metintaş, "Kişilerin konuşma, öksürme ve hapşırması sırasında ortaya çıkan damlacıklarla kirlenen yüzeylerle temas eden ellerin ağız, burun ya da gözlere dokunulması ile de hastalık bulaşabilir. Covid-19'da bulunabilen ateş, terleme, öksürük, boğaz ağrısı, burun tıkanıklığı, yorgunluk, kas ve vücut ağrısı gripte de bulunur. Buna karşılık, Covid-19'da öksürük kuru öksürük şeklindedir. Covid-19'da görülen koku ve tat duyusu kaybına diğer solunum yolu enfeksiyonlarında rastlanmaz. Ev dışı her ortamda bireyler arasında 1,5 metre sosyal mesafe kuralı, maske ve iyi el yıkama en önemli korunma yoludur. Bireyler her gün sağlıklarını izlemeli, hastalık belirtilerinin varlığını takip edip, belirti varsa ateşlerini ölçmelidir. İyi vatandaşlık gereği hastalık bulgusu olanların durumunu aile ve iş yerlerine bildirip, onları korumaya almaları gerekir. Hasta olan kişiler, bol sıvı almalı, iyi beslenmeli ve kendisine iyi bakmalıdır. Ateş olması veya durumun kötüleşmesi halinde sağlık personeline haber verilmelidir" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Engin ÖZMEN