Eskişehir'de koronavirüs tedbirleri sürüyor
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Özdemir Çakacak, Koronavirüs, Eskişehir, Güncel

Eskişehir'de koronavirüs tedbirleri sürüyor

Eskişehir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında çalışmalar sürüyor.

03.04.2020 11:42 | Son Güncelleme: 03.04.2020 11:48
Eskişehir'de koronavirüs tedbirleri sürüyor

Eskişehir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında çalışmalar sürüyor.

Koronavirüsle etkin mücadele kapsamında kent girişlerinde oluşturulan 18 kontrol noktasında da ateş ölçümleri gerçekleştirilirken, denetimlerde yüksek ateşi olan ve hastalık belirtileri gösterenler, sağlık ekiplerince acilen hastaneye ulaştırılıp tedavi için 14 gün karantinaya alınıyor.

Tedbirler kapsamında, 9 bin 878 araçta bulunan 17 bin 873 kişinin sağlık kontrolleri yapıldı.

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Eskişehir-Bursa kara yolu Batıkent Mahallesi girişindeki polis yol uygulama noktasındaki kontrolleri denetledi.

Uygulama noktasında durdurulan araçlardaki vatandaşları yeni tip koronavirüs mücadele kapsamında alınan tedbirler hakkında uyaran Vali Çakacak, toplumun sağlığını ve kamu düzenini korumak amacıyla alınan kurallara tüm vatandaşlarımızın mutlaka uyması gerektiğini söyledi.

Eskişehir'e giriş ve çıkışlarında oluşturulan 18 noktada özel araçlarıyla seyahat eden vatandaşların, ateş ve sağlık durumlarının, uzman personel tarafından her uygulama noktasında mutlaka kontrol edildiğini ifade eden Vali Çakacak, "Şehirlerarası yolculuk yapıp ilimize gelecek olan vatandaşlarımıza 14 gün boyunca evlerinde, karantinada kalmaları gerektiği hem sözlü hem de yazılı olarak tebliğ ediliyor. Bunların gerekli takipleri de ilgili kurumlarımız tarafından yapılıyor." dedi.

Vali Çakacak, vatandaşların kişisel hijyen tedbirlerini almalarının ve alınan tedbirlere uymalarının gerekli olduğunu belirterek, zorunlu olmadıkça kimsenin dışarıya çıkmaması gerektiğini kaydetti.

Uygulama noktalarında görev yapan ekiplerin görevlerini büyük bir hassasiyet ve titizlikle yapmaları konusunda uyarılarda bulunan Vali Çakacak, yaşanan sürecin sağlıklı bir şeklide yönetilebilmesi için çalışmaların ve denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini bildirdi.

Kaynak: AA

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