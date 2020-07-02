Eskişehir'de, kayıp Iraklı Yusuf'un cansız bedenine ulaşıldı Eskişehir'de, kayıp Iraklı Yusuf'un cansız bedenine ulaşıldı (3)TOPRAĞA VERİLDİEskişehir'de kaybolduktan 41 saat sonra DSİ'nin sulama kanalında cansız bedeni bulunan Iraklı Yusuf Gurubi'nin cenazesi Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'ndeki işlemlerinin ardından Şirintepe Mahallesindeki...

Eskişehir'de, kayıp Iraklı Yusuf'un cansız bedenine ulaşıldı (3)

TOPRAĞA VERİLDİ

Eskişehir'de kaybolduktan 41 saat sonra DSİ'nin sulama kanalında cansız bedeni bulunan Iraklı Yusuf Gurubi'nin cenazesi Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'ndeki işlemlerinin ardından Şirintepe Mahallesindeki Yayla Camii'ne getirildi. Küçük Yusuf'un cenazesine baba Muhammed Gurubi'nin yanı sıra komşuları da katıldı. Ayakta durmakta güçlük çeken acılı baba Muhammed Gurubi, taziyeleri sandalyede oturarak kabul etti. Acılı babayı komşuları teselli etmeye çalışırken, oğlunun tabutuna sarılan baba Muhammed Gurubi gözyaşı döktü.

Cenazeyi kıldıran Yayla Camii imamı, 10 yaşında hayatını kaybeden Yusuf'un ailesine başsağlığı dileyerek, 'Malumunuz cenazesini kılacağımız Yusuf evladımız, daha 10 yaşında ebedi aleme intikal etti. Kardeşimizin kederli ailesine Allah'ın bize bahşetmiş olduğu sabırlar niyaz etsin. Hem kederli ailesinin hem de sevdiklerinin başı sağ olsun' dedi. Küçük Yusuf'un cenazesi kılınan ikindi namazının ardından Asri Mezarlığında toprağa verildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma ise sürüyor.

Kaynak: DHA