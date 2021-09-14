Eskişehir'de kaybolan yaşlı adamı arama çalışmaları sürüyor - Haberler
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Eskişehir'de kaybolan yaşlı adamı arama çalışmaları sürüyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Eskişehir'de kaybolan yaşlı adamı arama çalışmaları sürüyor

Eskişehir'de yaklaşık 25 gün önce evden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan Mehmet Yerebakan'ı (60) arama çalışmaları sürüyor.

Eskişehir'de yaklaşık 25 gün önce evden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan Mehmet Yerebakan'ı (60) arama çalışmaları sürüyor.

Uluönder Mahallesi'nde yaşayan Yerebakan'ın kaybolması üzerine yakınları durumu emniyet güçlerine haber verdi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, Yerebakan'ın gidebileceği yerlere dair arama çalışması başlattı. Arama faaliyetlerine İl Afet ve Acil Durum ( Afad ) Müdürlüğü, AKUT Arama Kurtarma Derneği, Büyük Ayı Arama ve Kurtarma, Dorlion Arama ve Kurtarma (DAK) ve çeşitli arama kurtarma grupları katıldı. Ekipler, Yerebakan'ın en son telefon sinyalinin görüldüğü Osmangazi Mahallesi'nde bulunan TCDD Enveriye İstasyonu yakınlarında ve Behiç Erkin Hatıra Ormanı içerisinde arama çalışmaları yaptı.

"Şu ana kadar herhangi bir emareye rastlayamadık"

Eskişehir'de yapılan arama çalışmaları hakkında bilgiler veren DAK Başkan Yardımcısı Ümit Avcı, "20-25 gündür kayıp olan vatandaşımızı arıyoruz. AFAD'a gelen telefon sinyali bilgisi üzerine bize bilgi verildi. Enveriye bölgesine geldik ve diğer arama kurtarma ekipleriyle beraber yaklaşık 1 saattir arıyoruz, ancak şu ana kadar herhangi bir emareye rastlayamadık. Aralıklarla bu aramalara devam ediyoruz. Son zamanlarda Eskişehir'de Alzheimer hastası vatandaşlarımızın kaybolduğu bilgileri geliyor. Şu ana kadar 4 kişi için operasyona gittik. Bir kişinin cesedini buldu arkadaşlar. Yeni bilgiler ve ihbarlar geldikçe biz de aramalara devam edeceğiz" dedi. - ESKİŞEHİR

Eskişehir'de kaybolan yaşlı adamı arama çalışmaları sürüyor

Eskişehir'de kaybolan yaşlı adamı arama çalışmaları sürüyor

Eskişehir'de kaybolan yaşlı adamı arama çalışmaları sürüyor

Eskişehir'de kaybolan yaşlı adamı arama çalışmaları sürüyor

Eskişehir'de kaybolan yaşlı adamı arama çalışmaları sürüyor

Eskişehir'de kaybolan yaşlı adamı arama çalışmaları sürüyor

Eskişehir'de kaybolan yaşlı adamı arama çalışmaları sürüyor

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Haber: Eskişehir'de kaybolan yaşlı adamı arama çalışmaları sürüyor - Haberler
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