Eskişehir'de ışık ihlali yapan umursamaz sürücü kamerada

Eskişehir'de ışık ihlali yapan umursamaz sürücü kamerada Kırmızı ışığı dikkate almayan sürücü etrafına bakarak yoluna devam etti Eskişehir'de trafikte seyir halinde olan otomobil sürücüsünün umursamaz şekilde kırmızı ışıktan geçtiği anlar, arkasında bulunan başka bir aracın kamerasına yansıdı.

Eskişehir'de ışık ihlali yapan umursamaz sürücü kamerada

Kırmızı ışığı dikkate almayan sürücü etrafına bakarak yoluna devam etti

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de trafikte seyir halinde olan otomobil sürücüsünün umursamaz şekilde kırmızı ışıktan geçtiği anlar, arkasında bulunan başka bir aracın kamerasına yansıdı.

Olay, Hacı Seyit mahallesine bağlı Duatepe sokakta bulunan trafik ışıklarında meydana geldi. Araç kamerasına yansıyan görüntülerde, sokak üzerinde seyir halindeki aracın sürücüsü, Gazi Yakup Satar caddesine doğru sağa dönmek için yola çıkıyor. Bu sırada kırmızı ışık yanmasına rağmen dikkate almayan duyarsız sürücü yoluna devam ederek caddeye çıkıyor. Başka bir aracın gelmemesi nedeniyle sürücünün yaptığı trafik ihlalinde herhangi bir kaza yaşanmazken, umarsız tavır başka bir aracın kamerasına yansıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Şevket Can Çikot