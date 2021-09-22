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Eskişehir 'de "İnsan Odaklı" ulaşım politikasını ileriye taşıyor

Bültenler - Haberler | Güncel
Eskişehir 'de

Sürdürülebilir kentsel hareketlilik planı projesi bilgilendirme ve farkındalık eğitimi, Taşbaşı Kültür Merkezi Kırmızı Salonda düzenlendi.

ESKİŞEHİR (Bültenler) - Türkiye'de sürdürülebilir kentsel hareketlilik planı ilkelerine göre hazırlanmış ilk ve tek Ulaşım Ana Planı'na sahip olan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi"İnsan Odaklı" ulaşım politikasını daha da ileriye taşıyor.

Avrupa Birliği hibe desteği ile İLBANK tarafından yürütülen sürdürülebilir Şehir Projesi kapsamında Eskişehir için Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı Hazırlanması Projesi başladı. Haziran 2022 tarihine kadar sürecek proje ile Türkiye'nin ilk sürdürülebilir kentsel hareketlilik planı, Eskişehir için hazırlanmış olacak.

Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı Hazırlanması Projesi kapsamında "Bilgilendirme ve Farkındalık Eğitimi" gerçekleştirildi. Eskişehir Taşbaşı Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Şenol Kara, İLBANK Uluslararası İlişkiler Dairesi Başkanı Şevket Altuğ Taşdemir ve EY Proje Yardımcı Direktörü Kerem Kaçar katıldı. Avrupa Hareketlilik Haftası'nda böyle bir programın olmasının son derece önemli olduğunun vurgulandığı eğitimde; kentlerde insan odaklı, çevreye duyarlı, erişilebilir bir ulaşım sistemi için sürdürülebilir ulaşımın önemi ele alındı.

Daha iyi bir yaşam kalitesi için erişilebilirliğin çevresel, ekonomik ve sosyal boyutlarıyla ele alınacağı proje, paydaş ve vatandaşların katılımıyla yürütülecek.

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