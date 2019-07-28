Eskişehir'de hırsızlık operasyonu

Eskişehir'de çok sayıda hırsızlık olayına karıştıkları belirlenen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, kentte meydana gelen hırsızlık olayları ile ilgili çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda, evlerden hırsızlık yaptıkları belirlenen Şefik Ü, Deniz O, Mehmet K. ile park halindeki motosikletleri çaldığı iddia edilen Emre D'yi saklandıkları evde yakaladı.

Gözaltına alınan 4 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler Şefik Ü, Deniz O, Mehmet K. ile Emre D. savcılıktaki sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA